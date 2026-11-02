Netanyahu'nun bu seçeneğin hayata geçirilmesi için Trump'ı "her gün aradığını" öne süren Carlson, Tel Aviv yönetiminin köşeye sıkışmış ve çaresiz durumda olduğunu ifade etti.

Carlson, "Hedef, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran'ın merkezindeki Kazma Dağı olacaktır. Amerikan cephaneliğindeki hiçbir konvansiyonel silah, zenginleştirme faaliyetlerinin yapıldığı varsayılan tünelleri yok etmek için yaklaşık 90 metre kalınlığındaki yekpare graniti delemez, eldeki tek askeri seçenek nükleer saldırıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun baskısı altında olduğunu ifade eden Carlson, bunun sonucunda Washington yönetiminin İran'a yönelik birkaç gün içerisinde nükleer saldırı başlatabileceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Foto: AFP)

Carlson, İsrail'deki seçim sonuçlarının ardından Trump'ın İsrail siyasetine doğrudan müdahil olup yardım etmediği sürece Netanyahu'nun bir hükümet kurmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Aksi takdirde başbakanlık koltuğunu kaybedecek. Onu utanç verici bir son, soruşturmalar ve muhtemelen hapis cezası bekliyor. Netanyahu, Trump'a yakın durmak zorunda. Bu savaşa ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

Bu amaç doğrultusunda Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper dahil olmak üzere Washington yönetiminin üst düzey yetkililere "azami baskı" uyguladığını ileri süren Carlson, "Her ikisi de, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.