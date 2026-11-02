İstanbul'un birçok ilçesinde bozulan yollar, derin çukurlar ve tamamlanmayan altyapı çalışmaları sürücüler ile vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Ana arterlerden ara sokaklara kadar birçok noktada oluşan bozukluklar, trafikte kaza riskini artırırken araçlarda da maddi hasara yol açtı.

Uzun süredir benzer sorunlarla karşı karşıya kalan İstanbullular, bitmeyen çalışmalar ve onarılmayan yollar nedeniyle adeta illallah etti. Sık sık ulaşım ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen İstanbul'da, kentin farklı noktalarından yükselen şikâyetler belediye hizmetlerindeki aksaklıkları bir kez daha gözler önüne serdi.

İnşaat çalışmaları, yağışlar ve asfaltın zamanla tahrip olması sonucu oluşan çukurlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Çukurlardan kaçmak için yapılan ani manevralar ve frenler hem kaza riskini artırıyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Kentin birçok noktasında, ana arterlerde ve ara sokaklarda özellikle altyapı çalışmaları sonrası oluşan derin ve açık bırakılan çukurlar nedeniyle risk altında olduklarını belirten sürücüler, belediyelerden kalıcı çözüm istiyor.