Bozuk yollar İstanbulluyu bezdirdi! Vatandaşlardan sert tepki: “Bu insanların ne suçu var?”
İstanbul’da bozuk yollar ve bitmek bilmeyen altyapı çalışmaları vatandaşı isyan noktasına getirdi. Kentin birçok ilçesinde çukurlar nedeniyle sürücüler kaza tehlikesi yaşarken araçlarda binlerce liralık hasar oluştu. Tutuklu Ekrem İmamoğlu döneminde ulaşım ve altyapı sorunlarının kronik hale geldiği megakentte, mahalle sakinlerinden Ramazan Sever, “Bu insanlara neden böyle işkence yapılıyor? Bu insanların, esnafın, vatandaşın ne suçu var?” sözleriyle tepki gösterdi.
İstanbul'un birçok ilçesinde bozulan yollar, derin çukurlar ve tamamlanmayan altyapı çalışmaları sürücüler ile vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.
Ana arterlerden ara sokaklara kadar birçok noktada oluşan bozukluklar, trafikte kaza riskini artırırken araçlarda da maddi hasara yol açtı.
Uzun süredir benzer sorunlarla karşı karşıya kalan İstanbullular, bitmeyen çalışmalar ve onarılmayan yollar nedeniyle adeta illallah etti. Sık sık ulaşım ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen İstanbul'da, kentin farklı noktalarından yükselen şikâyetler belediye hizmetlerindeki aksaklıkları bir kez daha gözler önüne serdi.
İnşaat çalışmaları, yağışlar ve asfaltın zamanla tahrip olması sonucu oluşan çukurlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Çukurlardan kaçmak için yapılan ani manevralar ve frenler hem kaza riskini artırıyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor.
Kentin birçok noktasında, ana arterlerde ve ara sokaklarda özellikle altyapı çalışmaları sonrası oluşan derin ve açık bırakılan çukurlar nedeniyle risk altında olduklarını belirten sürücüler, belediyelerden kalıcı çözüm istiyor.
İSTANBULLU BOZUK YOLLARDAN BIKTI
Yollardaki çukurlar ve bozukluklar, motosiklet sürücüleri açısından daha yüksek kaza riski oluşturuyor. Asfalttaki çukurlar, ani seviye farklılıkları ve gevşek zemin motosiklet sürücülerinin denge kaybetmesine neden olabiliyor. Yağış sonrası suyla dolan çukurların derinliğinin fark edilememesi de tehlikeyi artırıyor.
Sürücüler ve vatandaşlar, yollardaki çukurların trafik güvenliğine yönelik etkilerini ve oluşturduğu tehditleri anlattı.
Beyoğlu'nda bir motosikletli, Yeni Bostan Sokak'ta yolda oluşan çukuru akşam olduğu için fark edemediğini, çukura girmesi sonucu motosikletinin savrulduğunu ve aynalarının kırıldığını söyledi.
Keçecipiri Mahallesi Ünre Sokak sakinleri ise okula giden yolda oluşan çöküntülere tepki gösterdi. Sakinler, "Burası okul yolu, çocuklar her gün bu yolu kullanıyor. Cana ve mala zarar gelmeden yoldaki çöküntülerin bir an önce onarılmasını istiyoruz." dedi.
Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta yol kenarına aracını park eden bir vatandaş da "Araçlar çukura giriyor, çamurlu su etrafa sıçrıyor." diyerek duruma tepki gösterdi.
KURYELERİN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE
Bozuk yollardan en çok etkilenen iş kollarından biri de kuryelik. Her gün uzun mesafeler kateden kuryeler, yollardaki çukurlardan ve bozukluklardan şikâyet ediyor.
Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi Gerede Caddesi'ndeki bozukluklar nedeniyle sürekli sıkıntı çektiğini belirten motosikletli kurye Muhammet Erdal, şunları söyledi:
"Yollar yapılmıyor. Sürekli kaza yapan arkadaşlarımız var. Açıkçası can güvenliğimiz yok. Çukura girip takla atıyoruz. Beylikdüzü'nde kaza yaptım, bundan önceki motorum pert oldu. Önlem alınmamış bozuk bir yolda kaza yaptım. Geçen gün yine kaydım. Önlem alınmıyor."
Aynı ilçede Çatalca Yolu Caddesi'nde ise bir motosiklet sürücüsünün yoldaki çukur nedeniyle tehlike atlattığı anlar kask kamerasına yansıdı. Aynı bölgede bazı araçların lastikleri de çukurlar nedeniyle patladı. Sürücüler, yaşadıkları zorlukları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
YOL ÇİLESİ ARACA DA CEBE DE ZARAR
Yollardaki çukurlar ve bozukluklar, hem sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini hem de araçların mekanik aksamını tehdit ediyor. Her gün aynı güzergâhı kullanan birçok sürücü ve yaya, bakım ve onarım çalışmalarını yetersiz bulurken belediyelerden asfaltlama ve onarım çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.
Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde esnaflık yapan Rıdvan Erdikler, iş yerinin önündeki derin çukur nedeniyle çok sayıda aracın jantının kırıldığını ya da plakasının düştüğünü söyledi.
Karayolları ve belediye ekiplerine durumu defalarca bildirmesine rağmen çukurun kapatılmadığını belirten Erdikler, güzergâhın ana yol olması nedeniyle araç trafiğinin yoğun olduğuna dikkati çekerek yetkililerden soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
MAZGALLAR VE ÇUKURLAR TEHLİKE SAÇIYOR
Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde yürütülen yol çalışmaları ve oluşan çukurlar sürücüleri etkiliyor. Hava koşulları ve yoğun kullanım nedeniyle aşınan yollarda oluşan derin çukurlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yoldaki bozukluklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının hasar görmesinden endişe ediyor. Bölgedeki yol sorununa tepki gösteren sürücüler, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve bozulan yolların yeniden güvenli hâle getirilmesini istiyor.
Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'nde de çok sayıda çukur ve derin yarık olduğu görüldü. İlçede inşaat ve turizm işiyle uğraşan Mustafa Kırkben, bölgedeki yolların bozukluğundan dert yandı.
Geçen günlerde çukurlar nedeniyle birkaç aracın kaza yaptığını ve mazgalların tehlike saçtığını belirten Kırkben, "Bulunduğumuz yerdeki bu mazgalın dibinde derin bir çukur var. Daha önce süratli gelen bir sürücü o mazgaldan geçerken aracının alt takımı yerinden koptu ve araç ileriye kadar savruldu. Sadece burada değil, Avcılar'ın merkezinde de bu sıkıntılar var. Altyapı çalışmasından sonra yoldaki çukur kapatılmadan öylece bırakılıyor." dedi.
BİR ÇUKUR 191 BİN 550 LİRAYA MAL OLDU
Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi 14. Sokak'ta seyreden 34 AFF 601 plakalı bir otomobilin alt kısmı, bir rögar kapağı çevresindeki çukurlar nedeniyle hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili rapor düzenlerken belediye ekipleri araçtan yola akan yağı temizledi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazadan bir gün sonra belediye ekipleri yolda oluşan çukurları onardı. Otomobilde kazanın ardından yapılan incelemede 191 bin 550 liralık tamir masrafı çıktığı öğrenildi.
METROBÜS YOLUNDA DA AYNI SORUN
Kent içi toplu ulaşımın en önemli hatlarından biri olan metrobüs güzergâhında da aynı sorun yaşanıyor. Metrobüs yolunda oluşan çukurlar ve bozulmalar, hatta sefer yapan araçlar için risk oluşturuyor.
Metrobüs sürücülerinin yoldaki çukurlardan ve bozukluklardan manevra yaparak kaçınması mümkün olmazken araçlar zarar görüyor, yolcular ise sarsıntılardan etkileniyor.
BİTMEYEN ÇALIŞMALAR VATANDAŞI BEZDİRDİ
Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde uzun süredir devam eden çalışmalar, hem sürücüleri hem de bölgede yaşayanları etkiliyor. Çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri de yaşanıyor.
Mahalle sakini Sümeyye Mahmutoğlu, 7 gün 24 saat pislik içinde olduklarını, bu nedenle birçok yere gidemediklerini ve durumun uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Belediyeler çalışma yapıyor ama bu çalışmalar ne kadar sürecek? Çoğu kişi artık bu durumdan şikâyetçi. Penceremizi açamıyoruz, açtığım zaman pislik içinde kalıyoruz. Bütün bina, hatta mahalle olarak hepimiz şikâyetçiyiz. Çocuklarımız da bu durumdan etkileniyor. Okula bile gidemiyorlar. Aşağı taraf da aynı durumda. Bir an önce buradaki çalışmaların bitmesini istiyoruz." dedi.
İBB EMEKLİSİNDEN HİZMET TEPKİSİ
Başka bir mahalle sakini Ramazan Sever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emeklisi olduğunu dile getirerek çalışmaların 6 aydır sürmesini eleştirdi.
Böyle bir hizmet olamayacağını, hizmetin özverili ve denetimli olması gerektiğini ifade eden Sever, şunları söyledi:
"Sabah saat 08.30-09.00 gibi işbaşı yapıyorlar, saat 16.00'da paydos ediyorlar. Bir kepçe, bir kamyonla çalışıyorlar. Bu insanlara neden böyle işkence yapılıyor? Bu insanların, esnafın, vatandaşın ne suçu var? Görüyorsunuz hizmeti, arabalar maalesef ilerleyemiyor. Araçlar tamirciye gittiğinde dünya kadar masraf çıkıyor. Peki bu masrafları kim karşılayacak? İki gündür elektrik yok. İnternet konusunda da uzun süredir sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef altyapı sorunları var. Her yer toz duman içinde."Bozuk yol kazalarında araç hasarı nasıl karşılanır?
TELEFONUN FLAŞIYLA TIRAŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI
Bölgede berberlik yapan Salih Aktaş, sürekli çalışma yapıldığını ve çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşandığını anlattı.
Aktaş, "Geçen hafta iki gün boyunca elektriğim yoktu. Burada esnaflık yapıyorum. Elektrik kesintileri nedeniyle mağdur oluyoruz. Geçen iki gün boyunca çok zor durumda kaldım. Telefonumun flaşıyla tıraş yapmak zorunda kaldım. Yetkililerden isteğimiz, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve mağduriyetimizin giderilmesi." diye konuştu.
AYNI MANZARA ŞİŞLİ VE ESENYURT'TA
Şişli ve Esenyurt'taki bozuk yollara ve çukurlara girmemek için mücadele eden sürücüler, aniden yaptıkları manevralarla kaza tehlikesi yaşarken araçların alt takımlarında da ciddi hasarlar meydana geliyor.
İki ilçede de yollardaki çukurların yanı sıra altyapı yenilemeleri nedeniyle aylardır süren kaldırım çalışmaları vatandaşları yıldırıyor.
Sökülen ve yapımı uzun süren yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle yollarda yürümek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman kazalarla karşı karşıya kalıyor. Çalışmalar sırasında açıkta bırakılan aydınlatma direği kabloları da tehlike saçıyor.
Oluşan çamur ve tozdan rahatsızlık duyan esnaf ise durumun işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
KAZILAN KANALLAR GÜNLERCE AÇIK KALDI
Küçükçekmece ilçesinde ana arterde yürütülen altyapı çalışmaları güvenlik endişesi yarattı.
İnönü Mahallesi Muhtarı Sedat Keskin, Maslak Çeşme Caddesi'nin ana arter ve oldukça işlek bir cadde olduğunu belirterek özellikle okul bölgesi olması nedeniyle caddeyi çok sayıda öğrenci ve vatandaşın kullandığını söyledi.
Keskin, ana arterde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında açılan kanalların 5-6 gündür açık bırakıldığını ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ifade etti.
Bundan dolayı zaman zaman tehlikeli durumların yaşandığını belirten Keskin, "Buradan geçen çocuklar, otobüsten inen vatandaşlar ve diğer yayalar ciddi tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Hatta bir vatandaşımız çukuru göremeyerek içine düştü. Burada yürütülen bir altyapı çalışması var. Ancak açılan çukurların bu şekilde bırakılması ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Gerekli tedbirlerin alınması için illa bir vatandaşımızın canının yanması veya mal kaybı yaşanması mı gerekiyor? Biz bu duruma dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda benzer olumsuzlukların yaşanmamasını, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesini istiyoruz." dedi.
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ÇAMUR VE ÇUKUR ÇİLESİ
Keskin, şehrin göbeğinde bu tür görüntülerin yaşanmasını doğru bulmadığını vurgulayarak her yerin çamur içerisinde olduğunu, esnafın ve vatandaşın durumdan şikâyet ettiğini anlattı.
Şehrin merkezinde çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirten Keskin, "Okula giden çocuklarımızın ayakkabıları katman katman çamur oluyor. Bu zamanda böyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Yaşananlardan dolayı son derece muzdaribiz. İlgili kurumların bu konuda duyarlı davranmalarını, gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bir an önce çözüm üretmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Mahallede yağmur suyu kanallarının da yetersiz olduğunu dile getiren Keskin, Küçükçekmece genelinde ve özellikle İnönü Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Bazı binaların su baskınına maruz kalmasının nedenlerinden birinin yağmur suyu kanallarının yetersiz olması veya bulunmaması olduğunu belirten Keskin, yaşanan sorunların ilgili kurumlar tarafından bir an önce giderilmesini istedi.
Keskin, bir kentsel dönüşüm veya altyapı çalışması yapıldığında yollarda deformasyon meydana gelebileceğini ancak oluşan sorunların giderilmesinin bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini ifade etti.
Zaten trafik sorunu bulunduğunu, çalışmaların uzun sürmesinin trafiğe ilave yük getirdiğini belirten Keskin, sabah ve akşam saatlerinde bölgeye giriş çıkışın vatandaşlar için adeta işkenceye dönüştüğünü söyledi.
Sultan Murat Mahallesi 2. Kanarya Sokak sakini Yusuf Ramanlı da 50 yıldır burada yaşadığını anlatarak sokaklarındaki yol ve kaldırım çalışmasının 1,5 aydır devam ettiğini ve bir türlü tamamlanmadığını vurguladı.
Sokak sakinleri olarak mağdur olduklarını belirten Ramanlı, milyonluk araçlarının zarar gördüğünü söyledi.
İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDA AYNI TABLO
Çekmeköy ilçesi Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan 27. ve 30. Sokak'ta da altyapı çalışmaları kapsamında kazılan ve üzeri çakıl taşlarıyla kapatılan yolun bir kısmındaki bozukluk dikkati çekiyor.
Beyoğlu, Büyükçekmece, Avcılar, Bayrampaşa, Esenler, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece ve Çekmeköy'de kaydedilen görüntüler, İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşların benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Bozuk yollar, çukurlar ve uzayan çalışmalar nedeniyle İstanbullular belediyelerden sorunların bir an önce giderilmesini istiyor.