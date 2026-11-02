BUZDOLABINA SIĞMAYAN CESET KESİLEREK BETONA GÖMÜLDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade tutanakları, cinayet gecesi yaşanan dehşet tablosunu net bir biçimde ortaya koydu. Şüpheli Ahmet İ.'nin samimi arkadaşı sıvacı Hikmet Ş.'nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesine göre, maktul Bahaddin Sefer ile şüpheliler Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer'in Barış Mahallesi'ndeki evinde birlikte alkol aldı. Alkol masasında oturulurken Süleyman K., maktul Bahaddin Sefer'in arkasından yaklaşarak kafasına demir çubukla vurdu. Maktul yere düşünce Süleyman K. ve Hadi Y. üzerine çullandı, bu sırada mesleği sıvacılık olan Hikmet Ş. elindeki bıçakla Bahaddin Sefer'in boynunu kesti. Maktulün öldüğünü anlayan şüpheliler cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine sokmaya çalıştılar ancak maktul iri yarı olduğu için dolaba sığmadı. Bunun üzerine şüpheliler maktulün bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirdi.

Ceset dolaba konulduktan sonra dondurucunun içine beton döküp etrafını tuğlayla örmek isteyen Hikmet Ş. ve Süleyman K., Alsancak Mahallesi'ndeki açık bir depodan inşaat malzemesi taşıdı. Dolap evin avlusuna taşındı, içerisine beton dökülüp etrafı tuğlayla örüldü ve sıva ustası Hikmet Ş. tarafından üzeri sıvanarak oturulacak sedir görünümü verildi. Buzdolabının sökülen kapağı ise aynı gece Süleyman K. tarafından ticari taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldı. Ahmet İ., mahallede Bahaddin'i göremeyip durumu sorduğunda Süleyman K. kendisine "Bahaddin İzmir'e gitti, kimseyle görüşmek istemiyor, eşyaları da borç para alarak ben satın aldım" dediğini, avludaki taze betonu sorduğunda ise "Üzerine çiçek koymak için Bahaddin ile birlikte yaptık" cevabını aldığını anlattı.

Cesedin dondurucuya sığmaması üzerine bacaklarının kesilip gömüldüğü ve üzerinin betonla kaplandığı ortaya çıkarıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

CİNAYETE "NAMUS MESELESİ" DEDİLER

Şüpheliler cinayetin ardından maktul Bahaddin Sefer'e ait altınları, parayı ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştığı belirlenirken, bazı sanıklar Bahaddin Sefer'in yıllar öncesine dayanan cinsel saldırı ve taciz iddiaları nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü. Şüpheli Ayşe E. ifadesinde, kendisi yaklaşık 40 yıl boyunca Hikmet Ş. ile resmi nikahsız yaşadığını, yaklaşık 25-26 yıl önce eşi Hikmet Ş. cezaevinde bulunduğu bir dönemde çocuklarının karnını doyurabilmek için maktul Bahaddin Sefer'in evine para istemeye gittiğinde, maktul kapıyı kapatarak kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Eşi cezaevinden çıktıktan sonra durumu bir şekilde öğrenerek kendisine tavır aldığını belirten Ayşe E., Hikmet Ş.'nin maktule karşı büyük bir kin ve nefret beslemeye başladığını ve "Bu Bahaddin namussuz, şerefsiz ölümü hak ediyor" dediğini aktardı. Hikmet Ş.'nin oğlu şüpheli Bektaş Ş. ise ifadesinde henüz çocuk yaşta olduğu 25 yıl önce babasını sormak için maktulün evine gittiğinde Bahaddin Sefer'in kapıyı üzerlerine kilitlediğini, yanına oturup bacaklarını okşayarak kendisini öpmeye çalıştığını ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bu olayı yıllarca sakladığını ancak 2026 yılı içerisinde babası Hikmet Ş.'ye anlattığını belirten Bektaş Ş., maktulün çevresindeki kadın ve çocuklara yönelik eylemlerinin cinayet kararında etkili olduğunu öne sürdü.

"GEBERTTİK KURTULDUK" Soruşturma dosyasındaki en kritik kanıtlardan biri de şüpheli Bektaş Ş.'nin itiraf niteliğindeki ifadeleri oldu. Bektaş Ş. ifadesinde, operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Mersin Adliyesi civarındaki MESKİ karşısında bulunan parkta babası Hikmet Ş. ve Ahmet İ. ile rakı içerken Bahaddin Sefer'in nasıl öldürüldüğünü sorduğunu anlattı. Bektaş Ş., bu soru üzerine Ahmet İşleyen'in "Milletin karısına, kızına sarkıntılık yaptı, o şerefsiz ölümü hak etmişti, geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden" dediğini, babası Hikmet Ş.'nin de bu sözleri onaylayarak "Geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden" diye bağırdığını ve "Milletin karısına kızına yan gözle baktığı için ve oğlancılık yaptığı için, tamam artık kapatın bu konuyu" diyerek kendisini azarladığını aktardı. Şüpheli Ahmet İ. parktaki alkol buluşmasını kabul ederken "geberttik" ifadesini kendisinin sarf etmediğini, bu sözlerin doğrudan Hikmet Ş. tarafından dile getirildiğini iddia etti. Ayşe E. de ifadesinde eski eşi Hikmet Ş.'nin olaydan sonra eve gelerek "Bu şerefsiz Bahaddin'in işini bitirdim, onu öldürdüm, burada artık duramam, sen de bunu birilerine anlatırsan seni de keser doğrar öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.