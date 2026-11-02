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MHP lideri Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı: Polatlı’dan Alanya’ya, Midyat’tan Bandırma’ya... "Temsil artacak"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin idari yapılanmasında köklü değişiklik öngören “100 İl, 1000 İlçe Projesi” kapsamında il olabilecek 19 ilçeyi sıraladı. Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli; Polatlı, Konya Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli, Erciş, Doğubeyazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma’nın il statüsüne kazandırılmasını önerdi. Projenin kamuya ciddi mali yük getirmeyeceğini, mevcut kaynakların aktarılmasıyla tasarruf yapılacağını ifade eden Bahçeli, nüfus, sanayi, ulaşım, sınır güvenliği ve stratejik kriterler ışığında belirlenen ilçelerin il yapılmasıyla bölgesel kalkınma odaklarının güçleneceğini vurguladı.

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MHP lideri Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı: Polatlı’dan Alanya’ya, Midyat’tan Bandırma’ya... "Temsil artacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen kamuoyuna sundukları "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında il statüsüne kavuşturulması öngörülen 19 ilçeyi ve 78 yeni ilçe hedefini kamuoyuna açıkladı.

Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişen demografik, ekonomik ve sosyal dinamikleri doğrultusunda mülki idare yapısının yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

İl olabilecek ilçelerin belirlenmesinde sadece nüfus büyüklüğünün değil; sanayi, tarım, turizm, lojistik, sınır güvenliği ve stratejik konum gibi objektif kriterlerin dikkate alındığını vurgulayan Bahçeli, belirlenen ilçeleri bölgelerine göre şu şekilde sıraladı:

Coğrafi Bölge
📍 İlçe Adı
İç Anadolu Bölgesi
Polatlı
İç Anadolu Bölgesi
Konya Ereğli
Karadeniz Bölgesi
Ünye
Karadeniz Bölgesi
Vezirköprü
Karadeniz Bölgesi
Zonguldak Ereğli
Doğu Anadolu Bölgesi
Erciş
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğubeyazıt
Doğu Anadolu Bölgesi
Ahlat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Ergani
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Midyat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Siverek
Akdeniz Bölgesi
Elbistan
Akdeniz Bölgesi
Kozan
Akdeniz Bölgesi
Alanya
Akdeniz Bölgesi
Tarsus
Ege Bölgesi
Fethiye
Ege Bölgesi
Akhisar
Marmara Bölgesi
Lüleburgaz
Marmara Bölgesi
Bandırma

Bahçeli, ilçe olma arzusu taşıyan diğer yerleşim yerlerinin durumunun ilerleyen süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama iradesi çerçevesinde değerlendirilebileceğini aktardı.

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İdari yapılanmadaki değişikliğin devlet hizmetlerini vatandaşın ayağına götüreceğini aktaran Bahçeli, kamu idaresindeki hantallığın giderilmesi ve bölgesel kalkınma odaklarının güçlendirilmesi hedefini işaret etti.

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki karmaşasının sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahalli idareler mevzuatının bütüncül anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

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YOLSUZLUKLARA KARŞI ŞART

Kamu personel rejiminin liyakat esaslı yapılandırılması ve muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, rant ve yolsuzluklara karşı denetim mekanizmalarının kurumsal güvenceye kavuşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

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TEMSİL ARTACAK MOTİVASYON YÜKSELECEK

Projenin kamu maliyesine aşırı yük getirmeyeceğine dikkat çeken Bahçeli, sıfırdan şehir inşası yerine mevcut teşkilat, araç ve personelin yeni illere aktarılarak tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Düzenlemenin idarede stratejik büyüme hamlesi olarak öne çıkacağını vurgulayan Bahçeli, idari yapının genişlemesiyle siyasi temsilin artacağını ve toplumsal motivasyonun yükseleceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin mülki idare haritasını yeniden şekillendirecek “100 İl, 1000 İlçe Projesi” detaylarını paylaşarak il olmaya aday 19 ilçeyi ilan etti. (Fotoğraf: AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin mülki idare haritasını yeniden şekillendirecek “100 İl, 1000 İlçe Projesi” detaylarını paylaşarak il olmaya aday 19 ilçeyi ilan etti. (Fotoğraf: AA)

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