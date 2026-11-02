Belçika Başbakanı Bart De Wever'in federal hükümetin bütçe müzakerelerinde uzlaşma sağlayamamasının ardından istifasını Kral Philippe'e sunduğu bildirildi. Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in De Wever'i kabul ettiği belirtildi.

Belçika Başbakanı Bart De Wever Kral Philippe'e istifasını sundu. (Foto: EPA) KRAL PHILIPPE SÜRECİ ERTELEDİ



Başarısızlıkla sonuçlanan bütçe görüşmelerinin ardından Başbakanın istifasını sunduğu aktarılan açıklamada, Kralın kararını şimdilik erteleyerek yarından itibaren koalisyonu oluşturan çoğunluk partilerinin liderleriyle istişarelere başlayacağı ifade edildi.



KRAL İSTİFAYI KABUL EDERSE YENİ HÜKÜMET KURMA SÜRECİ BAŞLAYACAK Kral Philippe'in Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmesi halinde Belçika'da yeni bir hükümet kurma süreci başlayabilecek. Bu süreçte mevcut hükümet, yeni hükümet göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmek üzere geçici hükümet olarak görevine devam edebilecek.