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Belçika'da 10 milyar euroluk bütçe krizi! Başbakan Bart De Wever istifa etti Kral Philippe kararı erteledi

Belçika'da 2027 yılı bütçesi üzerinde uzlaşma sağlanamaması hükümet krizine yol açtı. Başbakan Bart De Wever, istifasını Kral Philippe'e sundu. Kraliyet Sarayı, Kral Philippe'in istifaya ilişkin kararını ertelediğini ve 3 Kasım'dan itibaren koalisyon ortaklarının liderleriyle görüşeceğini duyurdu. Yaklaşık 10 milyar euroluk bütçe açığına yönelik anlaşmazlığın ardından ülkede yeni hükümet arayışı ve erken seçim seçenekleri gündeme geldi.

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Belçika'da 10 milyar euroluk bütçe krizi! Başbakan Bart De Wever istifa etti Kral Philippe kararı erteledi

Belçika Başbakanı Bart De Wever'in federal hükümetin bütçe müzakerelerinde uzlaşma sağlayamamasının ardından istifasını Kral Philippe'e sunduğu bildirildi.

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in De Wever'i kabul ettiği belirtildi.

Belçika Başbakanı Bart De Wever Kral Philippe'e istifasını sundu. (Foto: EPA)Belçika Başbakanı Bart De Wever Kral Philippe'e istifasını sundu. (Foto: EPA)

KRAL PHILIPPE SÜRECİ ERTELEDİ

Başarısızlıkla sonuçlanan bütçe görüşmelerinin ardından Başbakanın istifasını sunduğu aktarılan açıklamada, Kralın kararını şimdilik erteleyerek yarından itibaren koalisyonu oluşturan çoğunluk partilerinin liderleriyle istişarelere başlayacağı ifade edildi.

KRAL İSTİFAYI KABUL EDERSE YENİ HÜKÜMET KURMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Kral Philippe'in Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmesi halinde Belçika'da yeni bir hükümet kurma süreci başlayabilecek.

Bu süreçte mevcut hükümet, yeni hükümet göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmek üzere geçici hükümet olarak görevine devam edebilecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever aracında görüntülendi. (Foto: AFP)Belçika Başbakanı Bart De Wever aracında görüntülendi. (Foto: AFP)

Kralın siyasi partilerle istişarelerde bulunarak yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için girişim başlatması da seçenekler arasında bulunuyor.

Mevcut koalisyon ortaklarının yeniden anlaşamaması ve farklı hükümet formüllerinin de sonuç vermemesi halinde erken seçim ihtimali gündeme gelebilecek.

BELÇİKA'DA BÜTÇE KRİZİ

Belçika yerel basınındaki haberlerde, dün sabah başlayan ve gece 01.00'e kadar süren bütçe görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklanmıştı.

Görüşmelerde De Wever'in, hafta sonu başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı yaptığı toplantıların ardından yeni bir bütçe önerisi sunduğu, ancak hükümetin çekirdek kadrosunun öneri üzerinde uzlaşamadığı ifade edilmişti.

Belçika Başbakanı Bart De Wever istifasını Kral'a sundu. (Foto: EPA)Belçika Başbakanı Bart De Wever istifasını Kral'a sundu. (Foto: EPA)

De Wever daha önce geçici bütçe ödeneklerinin aylık olarak tahsis edilmesi uygulamasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

DE WEVER HÜKÜMETİ ŞUBAT 2025'TE KURULMUŞTU

Belçika'da hükümet, yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından 3 Şubat 2025'te kurulmuştu. Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever (Foto: EPA)Belçika Başbakanı Bart De Wever (Foto: EPA)

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" olmuştu.

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