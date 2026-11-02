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Fenerbahçe'de ilk hedef belli oldu: İstanbul'a gelecek! İşte kariyeri ve teknik adamlık tarzı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardığı ve 51 yaşındaki teknik adamı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da vatandaşı hakkında olumlu referans verdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de ilk hedef belli oldu: İstanbul'a gelecek! İşte kariyeri ve teknik adamlık tarzı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için yürütülen çalışmalarda Sergio Conceiçao ismi öne çıktı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adam üzerinde mutabakata vardığı ve görüşmelerin ilerletilmesi için harekete geçtiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao ile mutabakat sağlandı - 1

SERGIO CONCEIÇAO İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı.

HT Spor'da yer alan haberde, Portekizli çalıştırıcının İstanbul'a davet edildiği ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten teknik direktörlük konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Conceiçao İstanbul'a davet edildi, kısa sürede gelecek - 2

JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin teknik direktör adayları hakkındaki değerlendirmeleri sırasında eski çalıştırıcı Jorge Jesus ile de iletişim kurduğu öğrenildi.

Jesus'un, vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında olumlu görüş bildirdiği ve sarı-lacivertli yönetime referans verdiği aktarıldı.

Portekizli teknik adamın Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Jorge Jesus'tan Conceiçao'ya övgü dolu sözler - 3

PORTO'DA 7 SEZONDA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.

2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı, kariyerinin en başarılı dönemini eski kulübünde geçirdi.

Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyeri - 4

Porto'yu 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Toplam 11 kupa kazanan deneyimli teknik adam, Porto tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi.

Porto'da 7 sezonda 11 kupa kazandı - 5

MILAN'DA SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Porto'dan 2024 yılında ayrılan Sergio Conceiçao, aynı yılın aralık ayında Milan'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

İtalyan ekibindeki ilk döneminde İtalya Süper Kupası'nı kazanan Conceiçao, Serie A'da alınan sonuçların ardından Mayıs 2025'te görevinden ayrıldı.

Milan'da İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü - 6

Ekim 2025'te Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın başına geçen Portekizli çalıştırıcının bu kulüpteki görevi de 2 Haziran 2026'da sona erdi.

Conceiçao, Porto ve Milan'da geçirdiği dönemlerde toplam 12 kupa kazandı.

Al-Ittihad serüveni kısa sürdü - 7

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya gelen Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde Porto, Lazio, Parma, Inter, Standard Liege ve PAOK gibi kulüplerde forma giydi.

Portekiz Milli Takımı'nda 56 karşılaşmaya çıkan ve 12 gol atan Conceiçao, EURO 2000'de Almanya karşısında yaptığı hat-trick ile ülkesinin 3-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı.

EURO 2000'de Almanya'ya hat-trick yaptı - 8

Teknik direktörlük kariyerinde ise ağırlıklı olarak 4-4-2 sistemini tercih eden Conceiçao, önde baskı, kompakt savunma ve hızlı geçiş hücumlarına dayalı oyun anlayışıyla tanınıyor.

Hücum futbolunu ve hızlı geçişleri tercih ediyor - 9

Porto'da görev yaptığı dönemde Luis Diaz, Eder Militao ve Vitinha gibi futbolcuların gelişiminde de rol oynayan Portekizli teknik adam, kulüpte geçirdiği 7 sezon boyunca hem yerel organizasyonlarda hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

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