Teknik direktörlük kariyerinde ise ağırlıklı olarak 4-4-2 sistemini tercih eden Conceiçao, önde baskı, kompakt savunma ve hızlı geçiş hücumlarına dayalı oyun anlayışıyla tanınıyor.

Porto'da görev yaptığı dönemde Luis Diaz, Eder Militao ve Vitinha gibi futbolcuların gelişiminde de rol oynayan Portekizli teknik adam, kulüpte geçirdiği 7 sezon boyunca hem yerel organizasyonlarda hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Fenerbahçe

Sergio Conceiçao