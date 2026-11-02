"Çok iyi hücumlarına sahibiz. Özellikle kanatta 4 tane çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Hepsi oynayabilecek durumda. Stuttgart'a karşı oynayabilecek durumdalar, hiçbirini diğerinden ayır edemem. Son kararı bugün vereceğiz. Hepsine çok güveniyorum."



SANE VE İLKAY SÖZLERİ



"Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum."



"Jakobs ve Eren gibi iki tane birbirinin iyiliğini isteyen, yarışan ve enerji yükselten oyuncu. Onların yeri farklı. Hem rakipler hem de birbirlerine karşı pozitifler. Bu çok değerli."



İSTİFALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA



"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

