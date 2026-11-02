İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması merkezinde YENİ Parti'nin olduğu rüşvet ağını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Emir Sarıgül, "Can güvenliğim tehlikede, koruma istiyorum" diyerek itirafçı oldu. Oğul Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş ve teşkilatlanma aşamasında Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül arasında dönen 600 bin dolarlık rüşveti isim ve adres vererek deşifre etti.

Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'in aracına 250 bin dolar bıraktığını itiraf etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "RESTORAN ÇIKIŞINDA ÖZEL'İN ARACININ ARKASINA 250 BİN DOLAR KOYDU" Babası Mustafa Sarıgül'ün Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkısında Özel'in arabasının bagajına 250 bin dolar koyduğunu dile getirdi. Sarıgül, "O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün Büyükçekmece'deki bir balıkçıda Özgür Özel'e elden 250 bin dolar daha verdiği ortaya çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





TAKVİM YAKALADI: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ BALIKÇIDA EKSTRA 250 BİN DOLAR!



Emir Sarıgül'ün itirafçı olarak verdiği ifade gözden kaçan bir detayı Takvim.com.tr yakaladı.



Mustafa Sarıgül'ün, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na destek için katıldığı İBB duruşmasının hemen ardından Büyükçekmece'deki bir balık restoranında Özgür Özel'e elden 250 bin dolar verdiği öne sürüldü.

Paranın VIP miting otobüsü için kullanıldığı belirtildi.



Emir Sarıgül konuya ilişkin, "Babam partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250 bin dolar ya da avro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi" dedi.