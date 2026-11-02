Özgür Özel'den Mustafa Sarıgül'e "Özkan Yalım" tarifesi! Balıkçıda ekstra 250 bin dolar... Yine VIP araç rüşveti
Emir Sarıgül'ün itirafları Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel'in "YENİ Parti" merkezli astronomik para ağını deşifre etti. "Ankara Ümitköy'de Özgür Özel'in aracına 250 bin dolar bıraktı" denilen Mustafa Sarıgül'ün Büyükçekmece'deki bir balıkçıda elden 250 bin dolar daha verdiği ortaya çıktı. Paranın VIP miting otobüsü için kullanıldığı belirtildi. Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan da VIP makam aracı için 170 bin euro aldığı biliniyor. Üstelik Yalım da tıpkı Sarıgül gibi Özel'in aracına para koymuştu. Atkı kutusu içine sıkıştırılan 100 bin dolar da eklendiğinde Özel-Sarıgül hattında para trafiğinin hacmi 600 bin dolara ulaşıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması merkezinde YENİ Parti'nin olduğu rüşvet ağını gözler önüne serdi.
Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Emir Sarıgül, "Can güvenliğim tehlikede, koruma istiyorum" diyerek itirafçı oldu.
Oğul Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş ve teşkilatlanma aşamasında Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül arasında dönen 600 bin dolarlık rüşveti isim ve adres vererek deşifre etti.
"RESTORAN ÇIKIŞINDA ÖZEL'İN ARACININ ARKASINA 250 BİN DOLAR KOYDU"
Babası Mustafa Sarıgül'ün Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkısında Özel'in arabasının bagajına 250 bin dolar koyduğunu dile getirdi.
Sarıgül, "O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı" ifadelerini kullandı.
TAKVİM YAKALADI: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ BALIKÇIDA EKSTRA 250 BİN DOLAR!
Emir Sarıgül'ün itirafçı olarak verdiği ifade gözden kaçan bir detayı Takvim.com.tr yakaladı.
Mustafa Sarıgül'ün, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na destek için katıldığı İBB duruşmasının hemen ardından Büyükçekmece'deki bir balık restoranında Özgür Özel'e elden 250 bin dolar verdiği öne sürüldü.
Paranın VIP miting otobüsü için kullanıldığı belirtildi.
Emir Sarıgül konuya ilişkin, "Babam partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250 bin dolar ya da avro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi" dedi.
ÖZEL'DEN SARIGÜL'E 'ÖZKAN YALIM' TARİFESİ: YİNE VIP ARAÇ RÜŞVETİ
Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'in aracının bagajına para koyup VIP otobüs için elden ekstra 250 bin dolar vermesi Uşak'taki zincirleme rüşvet vakasını akıllara getirdi.
Bilindiği üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in arabasına mavi valiz içerisinde para bıraktığını söylemişti. 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" dediği görülmüştü.
Sarıgül'den VIP otobüs için 250 bin dolar aldığı söylenen Özgür Özel, Özkan Yalım'dan da VIP makam aracı için 170 bin euro aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Özgür Özel'in makam aracına yapılan 170 bin euroluk VIP dönüşümün belediye iştiraki üzerinden ödendiğini itiraf etmiş, Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
SARIGÜL'DEN ÖZEL'E ATKI PAKETİ İÇİNDE 100 BİN DOLAR
Öte yandan Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel'e atkı kutusunda 100 bin dolar daha verdiğini söyledi. Özel'in bu parayı Sarıgül'ün Ümitköy Angora'daki evinden aldığını dile getirdi.
600 BİN DOLARLIK PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE
Bagaja bırakılan 250 bin dolar, Büyükçekmece'deki balıkçıda VIP otobüs için elden verilen ikinci 250 bin dolar ve atkı kutusuna sıkıştırılan 100 bin dolarla beraber Özel-Sarıgül hattındaki 600 bin dolarlık para trafiği deşifre oldu.