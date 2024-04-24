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Penaltıyı Liva yapmış!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Penaltıyı Liva yapmış!

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TFF dün VAR kayıtlarını açıkladı. Sivas- Fenerbahçe maçının 87. dakikasında Manaj'ın düşürülmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. İşte VAR konuşmaları:

VAR: Kalecinin şut çektikten sonra hücum oyuncusuna net bir teması var.
Cihan Aydın: Evet.
VAR: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.
Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?
VAR: Sahada inceleme.
Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.
VAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.
Cihan Aydın: Tamam, evet Benjamin izliyorum.
VAR: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.
Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.
VAR: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.
Cihan Aydın: Tamam, ben normal hızda istiyorum.
VAR: Bu yavaş çekim.
Cihan Aydın: Tamam, bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.
VAR: Evet, onaylıyorum.
Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

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