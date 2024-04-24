Penaltıyı Liva yapmış!

TFF dün VAR kayıtlarını açıkladı. Sivas- Fenerbahçe maçının 87. dakikasında Manaj'ın düşürülmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. İşte VAR konuşmaları:



VAR: Kalecinin şut çektikten sonra hücum oyuncusuna net bir teması var.

Cihan Aydın: Evet.

VAR: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme.

Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.

VAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Tamam, evet Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

Cihan Aydın: Tamam, ben normal hızda istiyorum.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam, bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

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