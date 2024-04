Mutfakta akıllı birileri çalışıyor

Geniş ürün gamı ile her ihtiyaca uygun bir çözüm sunan Arzum, yeni ürünü çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto'yu düzenlediği lansman ile tanıttı. Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, "Yeni ve her biri birbirinden inovatif ürünlerle ürün gamımızı geliştiriyoruz. Bugün 6 kategoride yüzlerce ürünle 55'ten fazla ülkeye Arzum kalitesini, hizmet anlayışını ve en önemlisi kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma becerimizi ulaştırırken, değişen trend ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda her yıl Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. Thermogusto ile küçük ev aletleri sektöründe yeni bir çığır açıyoruz" dedi.

Giray, sözlerine şöyle devam etti: "Thermogusto kullanıcılara mutfaklarında çok daha fazla alan, hareket özgürlüğü ve çeşitlilik sunacak. Yine tek bir ürünle çok daha fazla işi üstlendiği için daha ekonomik mutfakların en büyük gerekliliğini karşılayacak. Kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma yeteneğimizi, tercih ve tavsiye edilebilirliğimizi Thermogusto ile çok daha ileri taşıyacağız. Arzum'un inovasyonda, ürün çeşitliliğinde ve çok fonksiyonlu ürünleri kompakt bir yapıda sunma becerisinin bir eseri olacak."