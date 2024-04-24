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İnsansız hava aracıyla askerin lojistiğini taşıyor

Pasifik Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, insansız hava araçları ile askeri alanda lojistiğe öncülük ettiklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
İnsansız hava aracıyla askerin lojistiğini taşıyor

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Demiryolundan enerjiye, gayrimenkulden teknolojiye birçok farklı sektörde 55 şirketi bulunan Pasifik Grubu, 18 milyar liralık öz sermaye ile holding oluyor. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, holdingleşme ile şirketler arası kaynakların daha etkin yönetileceğini ve karar alma süreçlerinin hızlanacağını belirterek, "Holding portföyü inşaat ve gayrimenkulün yüzde 14, lojistiğin yüzde 18, teknolojinin yüzde 51, enerjinin yüzde 70 A tipi hisselerinden oluşuyor" dedi.

YEŞİL LOJİSTİK SERTİFİKASI
Karbon ayak izini azaltmak amacıyla demiryolu lojistiğinde yeşil lojistik sertifikası aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Avrupa'dan Çin'e ve tersi yönünde güzergâh boyunca kapı teslim taşımacılık yapıyoruz. 2023'te aldığımız 'Demiryolu İşletmeciliği Yetki Belgesi' ile kendi lokomotif trenlerimizle demiryolu tren işletmeciliği yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Pasifik Teknoloji olarak TCDD'nin bilet sistemini geliştirdiklerini de kaydetti. Geçtiğimiz aylarda insansız hava aracı üreten Titra Teknoloji'nin yüzde 51'ini satın aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Envantere giren Alpin ile askeri alanda insansız lojistik konseptine öncülük ediyoruz. İnsansız hava araçlarında esas hizmet alanımızı lojistik olarak belirledik" ifadesini kullandı. Merkez Ankara projesinin son etabında ofis konseptini konuta çevirdiklerini, 483 konutluk Pasifik Rezidans'ı geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, Next Level İstanbul'un yüzde 25'inin satıldığını söyledi. Enerjide 100 megavat kurulu güçleri olduğunu, bunun yüzde 60'ının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu belirten Erdoğan, "Hedef, kurulu gücümüzdeki yenilenebilir enerji oranını yüzde 80'e çıkarmak" dedi.

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