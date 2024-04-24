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Fenerbahçe 2 ay önce hedeflediği 4 kupanın 3'ünü kaybetti

Son 5 yılda olduğu gibi kulübün odağını saha dışına çekerek konsantrasyonu dağıtan F.Bahçe yönetiminin Süper Kupa kararı Samandıra’da rahatsızlığa sebebiyet verdi. Kartal’ın taktiksel hataları ve tercih yanlışları da şok kayıpları getirdi. Müthiş bir kadro ile yola çıkan Kanarya şimdi sezonu kupasız kapama gerçeğiyle yüz yüze geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Fenerbahçe 2 ay önce hedeflediği 4 kupanın 3’ünü kaybetti

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Sivas beraberliğiyle bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hem üzüntü hem de öfke var. 2 ay içinde iddialı olduğu 4 kupanın 3'ünü kaybeden, son olarak da şampiyonluk şansını zora sokan Sarı-Lacivertliler'i bu duruma yönetim ve İsmail Kartal'ın ortak hataları getirdi. İşte o hatalar:

SAHA DIŞINDA YİNE HÜSRAN!
1-Yönetim son sezonlarda yaptığı gibi yine kulübün odağını çok yanlış bir hamleyle saha dışına çıkardı. Saha içinde işler son derece iyi giderken takımın konsantrasyonu dağıldı.

SÜPER KUPA RAHATSIZLIĞI
2-Futbolcuların oynama isteğine rağmen Süper Kupa maçına çıkılmaması takıma olumsuz etki yaptı. Kupanın adeta altın tepsiyle Galatasaray'a sunulması Samandıra'da büyük rahatsızlık yarattı.

KADRO GENİŞ, TAKTİK KISITLI
3-Kartal geniş kadroyu doğru kullanamadı. G.Saray maçına çıkılmaması ve bu yüzden uzun süre maç yapılamaması nedeniyle takımın ritminde büyük sorunlar yaşandı.

SÜREKLİ YANLIŞ KARARLAR
4-Kartal'ın hatalı kadro tercihleri nedeniyle Türkiye Kupası ve Konferans Ligi elden kaçtı. Oyuna hamle konusunda çok yanlış kararlar da verilince lig yarışında zirve ile fark 4 puana çıktı.

TARAFTAR İSYANDA!
Sivas beraberliği sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden isyan bayrağını açtı. Sarı-Lacivertliler özellikle teknik patron İsmail Kartal'ı hedef aldı.

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