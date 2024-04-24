Fenerbahçe 2 ay önce hedeflediği 4 kupanın 3’ünü kaybetti

Sivas beraberliğiyle bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hem üzüntü hem de öfke var. 2 ay içinde iddialı olduğu 4 kupanın 3'ünü kaybeden, son olarak da şampiyonluk şansını zora sokan Sarı-Lacivertliler'i bu duruma yönetim ve İsmail Kartal'ın ortak hataları getirdi. İşte o hatalar:

SAHA DIŞINDA YİNE HÜSRAN!

1-Yönetim son sezonlarda yaptığı gibi yine kulübün odağını çok yanlış bir hamleyle saha dışına çıkardı. Saha içinde işler son derece iyi giderken takımın konsantrasyonu dağıldı.

SÜPER KUPA RAHATSIZLIĞI

2-Futbolcuların oynama isteğine rağmen Süper Kupa maçına çıkılmaması takıma olumsuz etki yaptı. Kupanın adeta altın tepsiyle Galatasaray'a sunulması Samandıra'da büyük rahatsızlık yarattı.

KADRO GENİŞ, TAKTİK KISITLI

3-Kartal geniş kadroyu doğru kullanamadı. G.Saray maçına çıkılmaması ve bu yüzden uzun süre maç yapılamaması nedeniyle takımın ritminde büyük sorunlar yaşandı.

SÜREKLİ YANLIŞ KARARLAR

4-Kartal'ın hatalı kadro tercihleri nedeniyle Türkiye Kupası ve Konferans Ligi elden kaçtı. Oyuna hamle konusunda çok yanlış kararlar da verilince lig yarışında zirve ile fark 4 puana çıktı.



TARAFTAR İSYANDA!

Sivas beraberliği sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden isyan bayrağını açtı. Sarı-Lacivertliler özellikle teknik patron İsmail Kartal'ı hedef aldı.