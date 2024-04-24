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Çalışana koruma kalkanı: Konfederasyonlar 29-30 Nisan'da toplanacak Çalışma Meclisi'nin gündemini anlattı

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan “Ek zam, asgari ücret taleplerimizi, geçici işçileri gündeme getireceğiz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Çalışana koruma kalkanı: Konfederasyonlar 29-30 Nisan’da toplanacak Çalışma Meclisi’nin gündemini anlattı

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Sendikalar başta olmak üzere sosyal taraflar, çalışma hayatının en eski sosyal müzakere kurumu olan ve 5 yıl aradan sonra yeniden toplanacak Çalışma Meclisi için yoğun mesai yürütüyor. 29-30 Nisan'da toplanacak Çalışma Meclisi'ni olumlu karşılayan sosyal tarafların masaya getirecekleri başlık 'emekçinin korunması' ekseninde yoğunlaşıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun evrensel ilke ve normlara uyumlu hale getirilmesi konusunun başlıklar arasına alınmasını talep ederek, özellikle hem emekçilerimizin daha güçlü temsilini mümkün kılmayı hem de için daha çok kazanım üretmeyi hedefledik" dedi.

ATALAY: ÇALIŞAN GÜLMELİ
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin konfederasyonu ziyaretinde asgari ücrete zam konusunu gündeme getirdi. 13. Çalışma Meclisi'nin toplantısına dikkat çeken Atalay, "İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil" diye konuştu.
Önder YILMAZ

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