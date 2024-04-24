Avcı’dan kupa motivasyonu

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. 90 dakika mücadele etmeliyiz. Kalitemizi sahaya yansıtırsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı.

Karagümrük karşısında oynayıp oynayamayacakları maç günü belli olacak olan Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan Abdullah Avcı, hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor. Öte yandan Abdullah hoca, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyarette Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Edin Vişça forması hediye edildi.