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Yatırım lideri oldu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Yatırım lideri oldu

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Türk Telekom, 16.4 milyar lira net kâr elde ettiği 2023'te yatırım harcamalarını yüzde 7.4 artışla 25.8 milyar liraya çıkararak, sektörünün yatırım lideri oldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yenilikçi teknolojiler üretme ve ihraç etme anlayışıyla yatırımlarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

HEDEFLERE ULAŞILDI
Türkiye'nin dijital dönüşümü için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Önal, "Bir telekom şirketi olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2023'ü hedeflerimize ulaşarak tamamladık. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024'te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.

Önal, güçlü dördüncü çeyrek performansıyla, bir önceki yıl 91.4 milyar lira olan konsolide gelirlerinin yıllık bazda yüzde 9.6 artışla 100.2 milyar liraya yükseldiğini kaydederek, "2023'te sektörümüzün yatırım lideri olduk. 2024'te operasyonel gelirlerimizin yaklaşık yüzde 11-13 aralığında büyüyeceğini öngörüyoruz" dedi. 2024'te fiber yatırımlarının devam edeceğine dikkati çeken Önal, şöyle konuştu: "Ancak orta ve uzun vadeli stratejimizi daha net ve ayrıntılı şekilde belirleyebilmemiz için 'Sabit İmtiyaz' konusunun neticelenmesi gerekiyor. İmtiyaz konusunun netleşmesi, başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere, yatırımcılarımız nezdinde şirketimizin değerini artıracak."

26.2 MİLYON MOBİL ABONE
Önal, mobil alandaki güçlü büyüme ivmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2023 yıl sonu itibarıyla mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrektir en çok tercih edilen operatör olduk, mobil abone sayımız 26.2 milyon aboneye yükseldi. 2023 yıl sonunda toplam abone sayımız ise 52.9 milyon oldu. Toplam fiber abone sayımız 12.9 milyona ulaşarak bir önceki yıla göre 7 puan artışla toplam abone sayımızın yüzde 84.7'sini oluşturdu" diye konuştu. Pınar GÜNEÇ

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