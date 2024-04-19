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Rahim kanserini erkenden yakalayın!

Kadınların korkulu rüyası rahim kanseri, tedavi edilmediği takdirde ölüme götürüyor. Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, kanserin erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebildiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Rahim kanserini erkenden yakalayın!

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Dünyada olduğu gibi ülkemizdeki kadınlarda da sık rastlanan rahim kanseri, kendisini kanamayla gösteriyor. Menopoza girme döneminde olan kadınlarda, düzensiz kanamalar görüldüğünde veya menopoza girmiş kadınlarda lekelenme ya da kanama şikayeti olduğunda rahim kanseri şüphesi akla geliyor. Jinekolojik Onkoloji Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, kanserle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ÖNGÖRMEK MÜMKÜNDÜR
Genetik yatkınlık çok önemli. Ailede rahim kanseri öyküsü olmasa bile diyabet ve obezite risk teşkil eder. Rahim kanserinde kanamanın hastalık belirtisi olması bir bakıma avantajdır. Çünkü kanser yayılım göstermeden erken evrede tespit edilebiliyor. Kanseri muayene ile öngörmek mümkün olabiliyor. Duruma uygun olan hastalardan, muayene esnasında ağrısız yöntemlerle rahim bölgesinden parça alınarak biyopsi işlemi yapılıyor ve bu biyopsi sonucunda eğer varsa kanser tanısı alınıyor.

GENELLİKLE KAPALI YAPILIR
Rahim kanseri cerrahisi, basit bir rahim ya da yumurtalık alma operasyonu değildir. Bu operasyonda rahmin yanında ayrıca lenf bezlerinin yani hastalığın sıçrama ihtimali olan bölgelerin detaylıca değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda yayılma ihtimali olan lenf bezlerinin de alınması gerekir. Hastalar çoğu zaman laparoskopik yöntemle ameliyat ediliyor. Kimileri hiç yatış yapılmadan aynı gün taburcu edilirken kimileri de 1 günlük yatış sonrasında taburcu ediliyor. En olası senaryo, hastaların evre 1'de tanı alması ve ameliyatla tedavi olmasıdır.

EK TEDAVİ GEREKEBİLİYOR
Hastaların çoğunluğu sadece ameliyatla tedavi olabiliyor. Ancak bazı hastalarda cerrahi sonrasında ek olarak ışın tedavisi ve/veya kemoterapi gerekebiliyor. Çıkarılan parçaların patolojik sonuçları 10-14 gün içinde cerrahlara ulaşıyor. Ek tedavi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı kriterler oluyor. Bunlar; tümörün boyutu, tümörün rahim kas dokusunda ne kadar ilerlemiş olduğu, hastalığın rahim kası içindeki lenf kanallarını ve damarları tutup tutmadığı, lenf bezlerinde mikroskopik görüntülemede tümörün olup olmadığı.

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