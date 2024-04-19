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Kalbinin sesini dinle!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Kalbinin sesini dinle!

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Kalp ve damar hastalıkları, sinsi ilerliyor. Erken teşhis edilmediği takdirde ölüme götürüyor. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Prof. Stephan Eddicks, kalp krizi veya damar yolları sıkıntılarının belirtilerini anlatıyor. Bu belirtileri yaşayanların mutlaka doktora gitmesini öneriyor.

NEFES DARLIĞI: Özellikle merdiven çıkma veya egzersiz yapma gibi fiziksel efor sırasında nefes darlığı oluşabilir.

GÖĞÜS AĞRISI: Egzersiz veya stresle birlikte göğüste sıkışmaya neden olabilecek basınç veya ağrı.

BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA: Bu belirtiler beyne yetersiz kan akışının bir sonucu olabilir.

KARDİYAK ARİTMİ: Kalbinizin hızla çarpmasına neden olabilecek düzensiz kalp atışı.

YORGUNLUK VE BİTKİNLİK: Artan bitkinlik hissi, daha fazla dinlenme molasına ihtiyaç duyulması.

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