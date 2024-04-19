Fenerbahçe penaltılarla Olympiakos’a elendi! Taraftarını kahretti

Ne yaptın Kanarya!.. Sarı-Lacivertliler, Olympiakos'a Kadıköy'de penaltılarla 3-2 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe rövanşa çok hızlı başladı. 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin mükemmel vuruşu kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0. 34. dakikada İrfan Can rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu. 90 dakika 1-0 sona erince maç uzadı. 113. dakikada Carmo'nun şutu önce Livakovic sonra direkten döndü. Ardından da topu Djiku çizgiden çıkardı ve maç penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı. Penaltıları 3-2 kazanan Olympiakos yarı finalde A.Villa'nın rakibi oldu.



YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN

Olympiakos önünde özellikle 70 dakika çok iyi futbol oynamasına rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de yıldızlar beklentilerin altında kaldı. Bu sezon hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde Sarı-Lacivertliler'i sırtlayan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski gibi isimler Olympiakos önünde beklentilerin altında kaldı. Sadece İrfan Can attığı golle klasını herkese gösterdi. Ama bu gol tur için yeterli olmadı.