Fatura yine İsmail Kartal’a!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken eleştiri okları yeniden İsmail Kartal'a döndü. Tecrübeli teknik adamın ilk maçtaki ilk 11 tercihi tartışılmıştı. İlk mücadelede Zajc ile Krunic oyundayken 3-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de iki ismin yerine İsmail Yüksek ile Fred girince skor 3-2'ye gelmişti. Dün ise maça İsmail ve Fred ile başlayan Fenerbahçe, erken bir golle öne geçmeyi başardı. Maçtaki oyun üstünlüğünü oyuncu değişikliklerine kadar elinde tutan Fenerbahçe, yapılan hamlelerle düştü.

2. GOLÜ BİR TÜRLÜ ATAMADIK

İsmail Kartal'ın İrfan Can, Szymanski ve Fred'i oyundan çıkarması; Zajc, Krunic ve Cengiz'in sahaya adım atmasıyla Fenerbahçe pozisyon bulamadı. İsmail Kartal ise maç sonunda değişiklikler hakkında, "Fred bir sakatlıktan çıktı, onu korumak istedim. Szymanski'ye ise kramp girdi" diye konuştu. Kartal, ikinci golü bir türlü bulamadıkları için elendiklerini ifade ederken, "En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Maalesef yapamadılar. Üzgünüz" dedi.



KADIKÖY DOLDU TAŞTI

F.Bahçe taraftarları, hafta içi saat 22.00'de başlayan mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertli ve Türkiye bayraklarıyla stadyuma koşan taraftarlar, inanılmaz bir gürültü oluşturdu. Bazı anlarda düdük sesi duyulmadı.



İSYAN!

Sahanın en iyilerinden olan Fred, 86. dakikada kenara geldi. Brezilyalı futbolcu Teknik Direktör İsmail Kartal'a isyan etti. Kenara gelerek, "Neden çıktım" diye iki kolunu yana açan Sambacı'nın yerine giren Miha Zajc ise yine döküldü. Sosyal medya yine tepki gösterdi.



BAKAN BAK KADIKÖY'DEYDİ

Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos ile oynadığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerinde takip etti. Çeyrek final rövanş müsabakasını izlemek üzere Ülker Stadı'na gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.



İDEAL 11 180 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı. Dün geceki 11, en son 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasında birlikte yer almıştı.