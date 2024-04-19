Erik aşerdi!

Gonca Vuslateri, önceki gün Etiler'de düzenleyeceği "Baby shower" öncesi gazetecilerle sohbet etti. Mutluluktan yerinde duramayan Vuslateri, mekan önünde Pınar Altuğ ile karşılaşınca "Hiç bir şey üstüme olmadı. O kadar sinirli geldim ki..." diyerek güldürdü. Vuslateri, "Şişmanladım demiyorum, büyüdüm diyorum" ifadelerini kullandı

8 TANESİ 200 TL

Muhabirlerin "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorularına, "Biraz abur cubur yedim ve 4 kilo aldım. Şu anda da erik başladı. Eriğin en pahalı olduğu döneme geldik" diyerek gülen Vuslateri, "8 tanesi 200 TL... Artık manav isyan ediyor, 'Abla 8 tanesi 250 TL senin için 200 TL' diyerek. Şimdi erik siparişlerim başladı" dedi.