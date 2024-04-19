Donduran tespit!

İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, İngiltere ve İrlanda'da satılan Magnum markasına ait 100 gramlık ve 3'lü paket şeklindeki bademli dondurma ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Bu kararın sebebinin, olası plastik ve metal parçacıklarının ürünlere karışmış olabileceği endişesi olduğu öğrenildi.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu Magnum ürünlerinin tüketiminin güvensiz olabileceği belirtilerek, tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi uyarısında bulunuldu. Unilever de bu uyarı üzerine harekete geçerek, söz konusu dondurma ürünlerini piyasadan toplama ve geri çağırma sürecini başlattı.

Geri çağırma süreci kapsamında, ürünleri satın alan tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapılacak. Perakende satış noktalarında ilgili bildirimler sergilenecek ve tüketicilere ürünün neden geri çağrıldığı ve bu durumla nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda detaylı bilgi verilecek.