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Ancelotti yine Pep’e ders verdi

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola’yı 3 farklı sezonda Şampiyonlar Ligi’nden eleyen ilk teknik direktör oldu. İtalyan hoca, 5 sezonda da Devler Ligi’nde yarı final gördü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Ancelotti yine Pep’e ders verdi

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City engelini penaltılarla geçti. Yarı final biletini kapan Real Madrid'in İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti de aynı zamanda Pep Guardiola'ya futbol dersi verdi. Son şampiyonu çözen Ancelotti'nin, Manchester City ekibini nasıl yeneceğini çok iyi bildiği de ortaya çıktı.

Ancelotti, son maçla birlikte 3 farklı sezonda Guardiola'yı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen ilk teknik direktör oldu. Deneyimli teknik adam, Real Madrid'in başında olduğu 5 sezonda da Devler Ligi'nde en az yarı final gördü. Ayrıca Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ile eleme turlarında son şampiyon unvanına sahip takımları en çok eleyen ekip durumunda.

TÜRKİYE'DE YOĞUN İLGİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City - Real Madrid mücadelesi Türkiye'de de yoğun ilgi gördü. Milli futbolcumuz Arda Güler'in şans bulamadığı tarihi maçla ilgili sosyal medyada 2.5 milyondan fazla paylaşım yapılması dikkati çekti.

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