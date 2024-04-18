İstanbul Kadıköy'de Ali Kumsal Şallı, 6 ay önce sevgilisi Davut Atakov (23) ile birlikte yolda yürüyen Simge Tuğcu'ya laf attı. Atakov, Şallı'yla tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Şallı, genci kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Atakov, hastanede kurtarılamadı. Katil ise tutuklandı. Şallı'nın dün Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması vardı. Zanlı, "Kız arkadaşı 'aşkım yeter bırak adamı' dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim" diye pişkince savunma yaptı. Simge Tuğcu ise "Yerdeyken Davut'u bıçakladı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, caniyi 'Kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.