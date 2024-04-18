Hedef ikiliyi bir araya getirmek

Trabzonspor'da yeni sezonda golcü isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dinamo Zagrep forması giyen Bruno Petkovic'in transferi için onay vermişti. Trabzonspor yönetimi de Zagreb'de oynadıkları dönemde iyi bir uyum yakalayan Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'i yeniden bir araya getirmek istiyor.

ORSIC ARACI OLACAK

Sezon başında Orsic'i kadrosuna katmasına rağmen Petkovic için son ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Bordo-Mavililer'de Avcı'nın raporuyla yetenekli golcü yeniden gündeme alınmıştı. Karadeniz Fırtınası, Petkovic'i ikna etmek için Orsic'i kullanmayı düşünüyor. Bu arada Orsic daha önce verdiği bir röportajda "Petkovic ile çok iyi arkadaşız. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı.