Güçlü oyunla turlayacağız

Olympiakos maçı öncesi kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki hedeflerini net bir dille açıkladı. Kartal, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atmak istiyoruz. Taraftarımızın vereceği enerji ve güçlü oyunla tur atlamak istiyoruz. Maçı penaltılara bırakmak istemiyoruz" dedi. Bireysel hatalar yapmak istemediklerini belirten Kartal ayrıca, "Her şey ortada. Bu kadar eksiklere rağmen oyun planımız ve pozitif futboldan vazgeçmedik. Her eleştiriye kafamızı takamayız. Tura konsantreyiz. Takdiri de kamuoyuna bırakıyorum" ifadesini kullandı.

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