Fenerbahçeli futbolcular kritik viraj öncesinde tek yürek oldu

Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, saha içindeki performanslarının yanı sıra saha dışında da etkin bir rol oynuyor. İki yıldız isimden, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.

BİRLİKTELİK İÇİN YEMEK

İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ile Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi. Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, hem bugün oynanacak olan Olympiakos karşılaşması hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi. Söz konusu yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti, hem de şampiyonluk sözü verdi.

TÜM MAÇLAR FİNAL

Yunan rakibine ilk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da istediği skoru alıp turu geçmek istiyor. Fenerbahçe, Olympiakos maçından sonra ligde önce Sivasspor deplasmanına gidecek. İç sahadaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Kanarya ardından Konya'ya konuk olacak. Evinde Kayseri ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'a misafir olacak F.Bahçe, ligi Kadıköy'deki İstanbul maçıyla bitirecek.