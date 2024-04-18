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Fenerbahçeli futbolcular kritik viraj öncesinde tek yürek oldu

Olympiakos ve ligdeki kritik maçlar öncesEi din Dzeko ile Dusan Tadic, İsmail Kartal’dan izin alıp, yemek organize etti. Futbolcuların, hem Avrupa hem de Süper Lig için zafer sözü verdiği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
Fenerbahçeli futbolcular kritik viraj öncesinde tek yürek oldu

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Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, saha içindeki performanslarının yanı sıra saha dışında da etkin bir rol oynuyor. İki yıldız isimden, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.

BİRLİKTELİK İÇİN YEMEK
İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ile Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi. Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, hem bugün oynanacak olan Olympiakos karşılaşması hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi. Söz konusu yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti, hem de şampiyonluk sözü verdi.

TÜM MAÇLAR FİNAL
Yunan rakibine ilk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da istediği skoru alıp turu geçmek istiyor. Fenerbahçe, Olympiakos maçından sonra ligde önce Sivasspor deplasmanına gidecek. İç sahadaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Kanarya ardından Konya'ya konuk olacak. Evinde Kayseri ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'a misafir olacak F.Bahçe, ligi Kadıköy'deki İstanbul maçıyla bitirecek.

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