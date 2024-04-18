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Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'u ağırlıyor

İlk maçta Olympiakos’a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, saat 22.00’de başlayacak maçta 2 farklı galibiyet alırsa adını yarı finale yazdıracak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos’u ağırlıyor

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Avrupa'daki gururumuz Fenerbahçe bugün sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u evinde konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

İlk maçta Yunan ekibine 3-2 mağlup olan Kanarya, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı- Lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek. Kanarya, Avrupa kupalarında Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, evinde ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı. Bu sezon Avrupa kupalarında evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Kanarya, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union S.G karşısında 1-0 ile yaşadı.

17 MAÇTA 11 GALİBİYET
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 18. maçını oynayacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı. Kanarya, Avrupa kupalarında oynadığı 269 karşılaşmada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 kez sahadan yenik ayrıldı.

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