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Dubai ve Umman, sulara teslim oldu! Lüks araçlar battı

Dubai ve Umman, sulara teslim oldu. 1 yıllık yağmurun 12 saatte yağması, 18 kişinin ölümüne neden oldu. Tsunami etkisi yapan yağmurlar,5 milyar dolar zarar verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
Dubai ve Umman, sulara teslim oldu! Lüks araçlar battı

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Çöl iklimi olan Dubai'de daha önce birçok kez yapay yağmur yağdı. Ancak Salı günü etkili olan 12 saatlik yağışın faturası acı oldu. Dubai ve Umman'da yağan şiddetli yağmur, 18 kişinin ölümüne neden oldu. İnsanlar yollarda mahsur kaldı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda 400'e yakın sefer iptal oldu. Birçoğu Ferrari olan 16 otomobil sulara gömüldü.

Yaşanan şiddetli yağışların şehri etkisi altına almasıyla, insanlar Dubai'den kaçmak için havalimanına akın etti. Dubai'de 1 Umman'da ise 18 kişi sel sularına kapılarak can verdi. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi, mümkün olduğunca dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Amerikalı uzmanlar, "Yapay yağmurlar çok büyük bir risk yaratıyordu. Doğanın dengesini bozmak, böyle bir trajediye neden oldu" dedi.

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