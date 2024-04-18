’Bulut’ların üstünde!

7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla pek fazla magazin gündemine düşmeyen Aras Bulut İynemli, aşk orucunu bozdu. Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi ortaya çıktı. 2022 yılının sonunda Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi. Güzel oyuncu Buse Meral ve Aras Bulut İynemli, Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı. Bige Önal, geçtiğimiz gün eski aşkı Aras Bulut İyenmli'ye dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"ARAS'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."