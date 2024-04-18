PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'Bulut'ların üstünde!

Bige Önal ile yıllar süren ilişkisini noktalayan Aras Bulut İynemli, gönlünü Buse Meral’e kaptırdı. Çift, Çeşme’de aşka geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
’Bulut’ların üstünde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla pek fazla magazin gündemine düşmeyen Aras Bulut İynemli, aşk orucunu bozdu. Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi ortaya çıktı. 2022 yılının sonunda Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi. Güzel oyuncu Buse Meral ve Aras Bulut İynemli, Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı. Bige Önal, geçtiğimiz gün eski aşkı Aras Bulut İyenmli'ye dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"ARAS'LA GÖRÜŞÜYORUZ"
"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
Son dakika: Fransa’da bomba alarmı! Üzerinde patlayıcı bulunan bir kişi İran konsolosluğu önünde kendini patlatmaya çalıştı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA