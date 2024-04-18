Aşka ’Yardımcı!’

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan ünlü isim geçtiğimiz dönemde aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Sevgilisinin ismini sır gibi saklayan ve geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Sevgiliniz, anneniz ile tanıştı mı? Anneniz beğendi mi?" sorusuna güzel oyuncu, "Evet tanıştılar, beğendi beğenmez olur mu!" diye cevap vererek sevgilisinin aileye girdiğini söylemişti.

CEVAPSIZ SORULAR!

Nesrin Cavadzade'nin beyaz atlı prensinin kim olduğu ortaya çıktı. Nesrin Cavadzade, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. Muhabir Online'nın haberine göre; ikili, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Aileye de giren Kaan Yardımcı'nın, Nesrin Cavadzade sırılsıklam aşık olduğu da konuşulanlar arasında...