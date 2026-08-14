AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla kurulan AK Parti siyaset arenasında 25 yılı geride bıraktı.



Erdoğan, partisinin kuruluş ilanında "Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra, Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti. Türkiye'de AK Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sosyal politikalardan şehirleşmeye kadar pek çok alanda tarihi atılımlar yapıldı. Savunma sanayisinde deyim yerindeyse tarih yazıldı.



Çeyrek asırlık destan, bugün Ankara'da düzenlenecek olan özel bir etkinlikte kutlanacak.



Başkan Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor.



VİZYON BELGESİ İLAN EDİLECEK



AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Başkan Erdoğan'ın AK Parti tarihi ve demokrasi açısından tarihi bir açıklama yapacağını dile getirdi. İnan, "Vizyon belgesi de hazırladık. Bugün ilan etmiş olacağız." dedi.



2036'NIN YOL HARİTASI HAZIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişecek siyasetin yol haritasını paylaşacağını söyledi.