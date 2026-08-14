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AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası

AK Parti, siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bıraktı. Partinin 25. yaşı Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Öte yandan AK Parti, "Vizyon Belgesi" ilan edecek. Türk siyasetinin önümüzdeki 10 yılını kapsayan bir yol haritası paylaşılacak.

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AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla kurulan AK Parti siyaset arenasında 25 yılı geride bıraktı.

Erdoğan, partisinin kuruluş ilanında "Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra, Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti. Türkiye'de AK Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sosyal politikalardan şehirleşmeye kadar pek çok alanda tarihi atılımlar yapıldı. Savunma sanayisinde deyim yerindeyse tarih yazıldı.

Çeyrek asırlık destan, bugün Ankara'da düzenlenecek olan özel bir etkinlikte kutlanacak.

Başkan Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor.

AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası-2


VİZYON BELGESİ İLAN EDİLECEK

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Başkan Erdoğan'ın AK Parti tarihi ve demokrasi açısından tarihi bir açıklama yapacağını dile getirdi.

İnan, "Vizyon belgesi de hazırladık. Bugün ilan etmiş olacağız." dedi.

2036'NIN YOL HARİTASI HAZIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişecek siyasetin yol haritasını paylaşacağını söyledi.

AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası-3

25. YILA ÖZEL LOGO

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi.

Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.

AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası-4

KÖPRÜLER VE TOGG DA LOGODA YER ALIYOR

Ulaştırma projelerini simgeleyen figürler arasında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı tren yer alıyor.

Enerji alanındaki yatırımları temsilen ise Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı logoya yerleştirildi.

AK Parti'de çeyrek asırlık destan! Başkan Erdoğan'dan tarihi miting... Logodaki sır ve 2036'nın yol haritası-4

ÇİÇEK VE YAPRAK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık yatırımlarını temsilen logoya eklenirken, Ayasofya Camisi ile Büyük Çamlıca Camisi de logoda yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.

Logodaki çiçek ve yaprak motifleri de dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları, "partinin millete duyduğu sevgiyi ifade etmek" amacıyla bu ayrıntılara yer verildiğini aktardı.

Yerli sanayi ve teknoloji hamlesini simgeleyen Togg'un yanı sıra TOKİ tarafından inşa edilen konutları temsil eden bir figür de logoda kendisine yer buldu.

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