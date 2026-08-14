Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 23 yaş altı takviyesi için Girona forması giyen 20 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Min-su Kim’i gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncu hakkında İspanyol kulübünden bilgi talep ettiği belirtildi.
Transfer döneminde Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, çalışmalarına genç oyuncu takviyesi için de devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından 23 yaş altı bir futbolcunun daha gündeme geldiği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN GİRİŞİM
Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde konuşan Cihan Kamer, gerekli görülmesi halinde 23 yaş altı oyuncularla kadronun güçlendirilebileceğini söylemişti.
Kamer, "Lukaku'yla transfere son noktayı koymuş bulunuyoruz. Sayın Başkan'ımızın Divan Kurulu'nda söylediği gibi gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncular olursa 23 yaş altındaki futbolcularla gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, bu doğrultuda Girona'nın 20 yaşındaki Güney Koreli oyuncusu Min-su Kim için harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcunun durumu ve transfer şartları hakkında Girona'dan bilgi talep ettiği aktarıldı.
3 FARKLI KULÜP DE TAKİPTE
Min-su Kim için Fenerbahçe'nin yanı sıra Rangers, Ajax ve sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon'un da devrede olduğu belirtildi.
Böylece Güney Koreli futbolcu için Avrupa'nın farklı kulüplerinin takipte olduğu ifade edildi.
20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga 2 ekiplerinden Andorra'da geçirdi.
Min-su Kim, burada 40 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 4 asist üretti.
Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Girona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Min-su Kim'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili bilgi talebinin ardından transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki görüşmelere göre şekillenecek.