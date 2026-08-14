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Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 23 yaş altı takviyesi için Girona forması giyen 20 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Min-su Kim’i gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncu hakkında İspanyol kulübünden bilgi talep ettiği belirtildi.

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Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde

Transfer döneminde Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, çalışmalarına genç oyuncu takviyesi için de devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından 23 yaş altı bir futbolcunun daha gündeme geldiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde-2
FENERBAHÇE'DEN GİRİŞİM

Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde konuşan Cihan Kamer, gerekli görülmesi halinde 23 yaş altı oyuncularla kadronun güçlendirilebileceğini söylemişti.

Kamer, "Lukaku'yla transfere son noktayı koymuş bulunuyoruz. Sayın Başkan'ımızın Divan Kurulu'nda söylediği gibi gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncular olursa 23 yaş altındaki futbolcularla gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde-3
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, bu doğrultuda Girona'nın 20 yaşındaki Güney Koreli oyuncusu Min-su Kim için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcunun durumu ve transfer şartları hakkında Girona'dan bilgi talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde-4
3 FARKLI KULÜP DE TAKİPTE

Min-su Kim için Fenerbahçe'nin yanı sıra Rangers, Ajax ve sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon'un da devrede olduğu belirtildi.

Böylece Güney Koreli futbolcu için Avrupa'nın farklı kulüplerinin takipte olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde-5
20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga 2 ekiplerinden Andorra'da geçirdi.

Min-su Kim, burada 40 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 4 asist üretti.

Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde-6
Girona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Min-su Kim'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili bilgi talebinin ardından transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki görüşmelere göre şekillenecek.

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