Fenerbahçe’nin genç transfer hedefi ortaya çıktı! 20'lik sol kanat gündemde

Böylece Güney Koreli futbolcu için Avrupa'nın farklı kulüplerinin takipte olduğu ifade edildi.

Min-su Kim için Fenerbahçe'nin yanı sıra Rangers, Ajax ve sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon'un da devrede olduğu belirtildi.

Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Min-su Kim, burada 40 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 4 asist üretti.



Girona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Min-su Kim'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili bilgi talebinin ardından transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki görüşmelere göre şekillenecek.

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