MHP Lideri Devlet Bahçeli geleneği bozmadı: AK Parti'nin 25. yılına özel çelenk

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kutlanan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusu Başkent Millet Bahçesi'ni sararken, Cumhur İttifakı'nın gücünü bir kez daha gözler önüne seren çok anlamlı bir detay dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ YİNE GELENEĞİ BOZMADI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir geleneği bu yıl da bozmayarak AK Parti'nin bu gurur gününde tebriklerini iletti.

Bahçeli'nin bu anlamlı jesti, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne verilen desteğin sembollerinden biri oldu.

KIRMIZI-BEYAZ KARANFİLLERLE SÜSLENDİ

Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlama alanına getirilen çelenk, kırmızı, turuncu ve beyaz karanfillerle hazırlandı.

Ayrıca çelenkte turuncu karanfillerle oluşturulan "25" rakamı dikkat çekti.