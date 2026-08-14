Özgür Özel "topal ördek" kaldı! YENİ Parti'nin anket balonu patladı: 3 araştırmada tek birinci AK Parti

YENİ PARTİ'NİN "ESKİ" ALIŞKANLIĞI: FONLANAN ANKETÇİLER, ŞİŞİRİLMİŞ VERİLER Öte yandan son bir haftada çok sayıda araştırma şirketinin verileri açıklandı. CHP'yi böldükten sonra bir türlü düzen kuramayan YENİ Parti şişirilmiş ve fonlanan anketlerle manipülasyona girişti. Muhalif tandanslı bazı araştırma şirketleri YENİ Parti'nin oy oranının %35 seviyelerinde olduğunu duyurarak algı yapmaya kalktı. Fondaş medyada bu algı üzerinden bayram havası estirildi.





3 ANKET TEK SONUÇ: AK PARTİ BİRİNCİ



Ancak Optimar, Betimar ve Genar'ın araştırmaları farklı bir tabloyu işaret etti.



Optimar Araştırma'nın verilerine göre AK Parti yüzde 34,24'le birinci. CHP'nin oy oranı yüzde 16,25, YENİ Parti yüzde 12,55.



Betimar'ın Temmuz verilerine göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti. YENİ Parti yüzde 19,3'lük bir oranla ikinci sırada. Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı.



Son olarak Genar'ın araştırma sonuçları açıklandı.

GENAR ANKET SONUÇLARI ORAN AK Parti yüzde 35,4 CHP yüzde 15,4 YENİ Parti yüzde 14,5





Buna göre, AK Parti yüzde 35,4 ile birinci parti. İkinci sırada yüzde üçlere düştüğü algısı yapılan CHP var; yüzde 15,4. YENİ Parti ise yüzde 14,5 seviyelerinde.