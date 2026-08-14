Özgür Özel "topal ördek" kaldı! YENİ Parti'nin anket balonu patladı: 3 araştırmada tek birinci AK Parti
YENİ Parti'de Silivri eliyle patlak veren "54" krizinin etkileri sürerken Özgür Özel'in "genel başkan" olarak meşruiyeti sorgulanır hale geldi. CHP'yi bölen ancak kendi içinde de bütünleşemeyen YENİ Parti, anket manipülasyonuna girişti. Fonlanan anketçiler ve şişirilmiş verilerle toplumu aldatmaya kalktı. "YENİ Parti'nin oy oranı %35" algısını ise Optimar, Betimar ve Genar'ın araştırmaları çökertti. 3 araştırmada da AK Parti birinci çıktı. YENİ Parti, Optimar ve Genar'ın tablosunda böldüğü CHP'nin bile gerisinde kaldı.
CHP'yi bölerek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, ilk ciddi sınavında deyim yerindeyse havlu attı. Çerçeve yasa teklifi için Meclis'te yapılan oylama, YENİ Parti'deki "bölünmüşlüğü" gözler önüne serdi.
Popülist söylemlerle süreci idare etmeye çalışan Özel, yasaya "evet" diyeceklerini açıkladı. Ancak Özel'in en yakınındaki ve memleketindeki vekiller yasaya hayır oyu verdi. Veli Ağbaba "Hayır" diyen isimler arasında en dikkat çekeni. Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun yanı sıra YENİ Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de "hayır"cı ekibin içinde.
ÖZEL 'YENİ PARTİ'SİNDE AZINLIK DURUMA DÜŞTÜ
Böylelikle Özgür Özel, 54'e 35 gibi bir rakamla partisinde azınlık durumuna düştü. Dahası Özel'i topal ördek bırakan operasyon bizzat Silivri'nin yönlendirmesiyle oldu.
İMAMOĞLU OPERASYON ÇEKTİ
Dilek İmamoğlu, "Yüzümüzü millete dönelim" paylaşımında bulunarak Özel'i parti tabanının önüne attı. "Ekremci" troller Özel'e saydırdı. YENİ Parti'ye bağış yapıp yaptıkları bağışları haram edenler bile oldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN MEŞRUİYETİ SORGULANIYOR
Ortaya çıkan bu tablo ve Ekrem İmamoğlu'nun YENİ Parti'ye katılması Özgür Özel'e biçilen "emanetçi" rolünü gündeme getirdi. Özel'in meşruiyeti tartışmaya açıldı.
Çok sayıda muhalif isim 54'e 35'lik dengenin Özel'in koltuğunu salladığını dile getirdi.
YENİ PARTİ'NİN "ESKİ" ALIŞKANLIĞI: FONLANAN ANKETÇİLER, ŞİŞİRİLMİŞ VERİLER
Öte yandan son bir haftada çok sayıda araştırma şirketinin verileri açıklandı. CHP'yi böldükten sonra bir türlü düzen kuramayan YENİ Parti şişirilmiş ve fonlanan anketlerle manipülasyona girişti.
Muhalif tandanslı bazı araştırma şirketleri YENİ Parti'nin oy oranının %35 seviyelerinde olduğunu duyurarak algı yapmaya kalktı. Fondaş medyada bu algı üzerinden bayram havası estirildi.
3 ANKET TEK SONUÇ: AK PARTİ BİRİNCİ
Ancak Optimar, Betimar ve Genar'ın araştırmaları farklı bir tabloyu işaret etti.
Optimar Araştırma'nın verilerine göre AK Parti yüzde 34,24'le birinci. CHP'nin oy oranı yüzde 16,25, YENİ Parti yüzde 12,55.
Betimar'ın Temmuz verilerine göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti. YENİ Parti yüzde 19,3'lük bir oranla ikinci sırada. Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı.
Son olarak Genar'ın araştırma sonuçları açıklandı.
Buna göre, AK Parti yüzde 35,4 ile birinci parti. İkinci sırada yüzde üçlere düştüğü algısı yapılan CHP var; yüzde 15,4. YENİ Parti ise yüzde 14,5 seviyelerinde.
YENİ PARTİ'NİN MANİPÜLASYONU ÇÖKTÜ
AK Parti'nin birinci sırada çıktığı 3 anket de YENİ Parti'nin "54" krizinden önce yapılmış anketler. Özgür Özel'in parti tabanıyla karşı karşıya gelmeden, tabanın Özel'e yaptığı yardımları haram etmeden önce yapılmış araştırmalar.
Bu somut veriler, YENİ Parti'nin fonlanmış anketlerle giriştiği manipülasyonu çökertti.