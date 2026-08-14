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Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede saklanırken yakalandı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı operasyonun perde arkasına Takvim.com.tr ulaştı. Kuriş'in gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği öğrenildi. Tespit edilen ikinci adreste yapılan incelemelerde gizli bölme bulundu. Kuriş, burada saklanırken yakalandı. Ayrıca Alihan Kuriş'in operasyondan önce ikamet adresinden ayrılıp cep telefonunu bırakarak kaçması "Köstebek mi var?" sorularına yol açtı.

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Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede saklanırken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu suç yapılanmasına 17 il, 123 adreste operasyon düzenlendi.

Operasyonda balya balya paralar ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik operasyonda balya balya paralar ele geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik operasyonda balya balya paralar ele geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Kurişi hareketin başı Alihan Kuriş'in ise ikamet adresinden kaçtığı ortaya çıktı. Gözaltı kararını uygulamak üzere eve giden polisler, Kuriş'i burada bulamadı.

Operasyonda ele geçirilen silahlarOperasyonda ele geçirilen silahlar

Kuriş'in cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği belirlendi.

Alihan Kuriş, gizli bölmede saklanırken enselendiAlihan Kuriş, gizli bölmede saklanırken enselendi

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIYORDU

Söz konusu adreste yapılan aramada gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuriş'in gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.

Alihan Kuriş'in operasyondan önce ikamet adresinden ayrılıp cep telefonunu bırakarak kaçması "köstebek" şüphesi uyandırdı. Gizli bölmede yakalanan Kuriş'in operasyon haberini kimden aldığı sorgulanıyor.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede saklanırken yakalandı-4


FETÖ BENZERİ YÖNTEMLER

Soruşturmada ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurların bulunduğu değerlendirildi.

Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği ve bazı kararların "ulak" olarak adlandırılan kişilerce iletildiğine ilişkin iddiaların da incelendiği aktarıldı.

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