Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede saklanırken yakalandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı operasyonun perde arkasına Takvim.com.tr ulaştı. Kuriş'in gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden kolluk görevlilerince bulunamadığı, cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği öğrenildi. Tespit edilen ikinci adreste yapılan incelemelerde gizli bölme bulundu. Kuriş, burada saklanırken yakalandı. Ayrıca Alihan Kuriş'in operasyondan önce ikamet adresinden ayrılıp cep telefonunu bırakarak kaçması "Köstebek mi var?" sorularına yol açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu suç yapılanmasına 17 il, 123 adreste operasyon düzenlendi.
Operasyonda balya balya paralar ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Kurişi hareketin başı Alihan Kuriş'in ise ikamet adresinden kaçtığı ortaya çıktı. Gözaltı kararını uygulamak üzere eve giden polisler, Kuriş'i burada bulamadı.
Kuriş'in cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği belirlendi.
GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIYORDU
Söz konusu adreste yapılan aramada gizli bölme tespit edildi. Alihan Kuriş'in gizli bölmede saklanırken yakalandığı öğrenildi.
Alihan Kuriş'in operasyondan önce ikamet adresinden ayrılıp cep telefonunu bırakarak kaçması "köstebek" şüphesi uyandırdı. Gizli bölmede yakalanan Kuriş'in operasyon haberini kimden aldığı sorgulanıyor.
FETÖ BENZERİ YÖNTEMLER
Soruşturmada ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurların bulunduğu değerlendirildi.
Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği ve bazı kararların "ulak" olarak adlandırılan kişilerce iletildiğine ilişkin iddiaların da incelendiği aktarıldı.
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