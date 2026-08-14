Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede saklanırken yakalandı







FETÖ BENZERİ YÖNTEMLER

Soruşturmada ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurların bulunduğu değerlendirildi.

Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği ve bazı kararların "ulak" olarak adlandırılan kişilerce iletildiğine ilişkin iddiaların da incelendiği aktarıldı.