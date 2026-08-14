Suç örgütü elebaşı enselendi! Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getiriliyor

Çeşitli suçlardan ulusal düzeyde aranan şahıslara yönelik başarılı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un yakalandığını duyurdu. Arjantin'de yakalanan örgüt elebaşı Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor.

İADE SÜRECİ TAMAMLANDI

Kurtuluş'un iade süreçleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde tamamlandı.

"DEVLETİMİZİN GÜCÜ SINIR ÖTESİNE DE UZANIR"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı:

"Nereye saklanırsa saklansınlar, organize suç örgütleri devletimizden kaçamıyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır."

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI SUÇLAR

Bir diğer yandan Serkan Kurtuluş'un işlediği suçlar paylaşıldı. İşte örgüt liderinin kırmızı bültenle arandığı suçlar:

Tasarlayarak Öldürme

Kasten Öldürme

Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma

Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma

Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı, başarılı çalışmayı duyurduğu paylaşımına ayrıca şu notu düştü:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA BİLE KAÇSALAR..."

Bir diğer yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi paylaşımına şu notu düştü:

"Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir: Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil; adaletin ve güvenliğin kalesidir!"