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Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı

Emekli maaşlarına ilişkin zam beklentilerinde ikinci tahmin de ortaya çıktı. Dün Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yüzde 8,7’lik ilk zam hesabı yapılırken, bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9,91’e yükseldi. Kesin oran ise yılın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

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Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı

Merkez Bankası, yeni yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Peki anketteki yeni tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne getirecek? İşte güncel hesaplamalar…

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-2

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI İÇİN İKİ AYRI TAHMİN ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zamlarının ipuçları peş peşe geliyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesinin hemen ardından, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını da açıkladı. Böylece emeklilerin ocak zammı için iki ayrı tahmin ortaya çıktı.

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-3

TAHMİN GÜNCELLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşti. Geriye 5 veri kalırken; bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 8.7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-4

İŞTE İKİNCİ TAHMİN

Merkez Bankası şimdi de ekonomistlerle yaptığı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılın ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının oranı yüzde 9.91 olarak bekleniyor.

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-5

EN AZ 25 BİN 886 TL

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve yüzde 8.7'lik oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 601 liraya yükselecek. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9.91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-6

Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı-7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT
% 9.91 ZAMLI
23.552
25.886
24.000
26.378
25.000
27.478
26.000
28.577
27.000
29.676
28.000
30.775
29.000
31.874
30.000
32.973
31.000
34.072
32.000
35.171
33.000
36.270
34.000
37.369
35.000
38.469
36.000
39.568
37.000
40.667
38.000
41.766
39.000
42.865
40.000
43.964
41.000
45.063
42.000
46.162
43.000
47.261
44.000
48.360
45.000
49.460
46.000
50.559
47.000
51.658
48.000
52.757
49.000
53.856
50.000
54.955
51.000
56.054
52.000
57.153
53.000
58.252
54.000
59.351
55.000
60.451
56.000
61.550
57.000
62.649
58.000
63.748
59.000
64.847
60.000
65.946
62.000
68.144
63.000
69.243
64.000
70.342
65.000
71.442
66.000
72.541
67.000
73.640
68.000
74.739
69.000
75.838
70.000
76.937
71.000
78.036
72.000
79.135
73.000
80.234
74.000
81.333
75.000
82.433
76.000
83.532
77.000
84.631
78.000
85.730
79.000
86.829
80.000
87.928
81.000
89.027
82.000
90.126
83.000
91.225
84.000
92.324
85.000
93.424
86.000
94.523
87.000
95.622
88.000
96.721
89.000
97.820
90.000
98.919
91.000
100.018
92.000
101.117
93.000
102.216
94.000
103.315
95.000
104.415
96.000
105.514
97.000
106.613
98.000
107.712
99.000
108.811

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