Memur maaşları 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? Yüzde 7,86 zam hesabı ve meslek meslek yeni maaşlar

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 2027 zamlarına çevrildi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

6.5 MİLYON MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 2027 ZAMMINDA

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü şimdiden 2027'ye çevrildi. Hem zam oranları hem de yıl içinde yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri merakla bekleniyor. Yılın ilk zammı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geliyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 6.67 ZAM GÖSTERDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Perşembe günü, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellediklerini duyurdu. Bu tahmin yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 8.7 olabileceğini gösterirken, buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1.59 enflasyon farkıyla yüzde 6.67 zam alabileceği hesaplandı.

Bu beklenti gerçekleşirse ocak zammı yüzde 7,86’ya ulaşabilir.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NDEN YÜZDE 7.86 SİNYALİ

Merkez Bankası şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.43 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.72 enflasyon farkı alacak, bununla zam oranı yüzde 7.86'yı bulacak.

En düşük memur maaşının 75 bin 744 liraya çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 744 LİRAYA ÇIKABİLİR

En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7.86 olursa 75 bin 744 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.86 olursa 34 bin 5 liraya ulaşacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 34 bin 5 liraya ulaşabilir.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? MESLEK / DERECE MAAŞ Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4 Mevcut: 107.110

% 6.67 zamlı: 114.254,24 Memur-(üniversite mez.) 9/1 Mevcut: 73.070

% 6.67 zamlı: 77.943,77 Uzman öğretmen 1/4 Mevcut: 92.166

% 6.67 zamlı: 98.313,47 Öğretmen 1/4 Mevcut: 83.254

% 6.67 zamlı: 88.807,04 Başkomiser 3/1 Mevcut: 101.242

% 6.67 zamlı: 107.994,84 Polis memuru 8/1 Mevcut: 92.618

% 6.67 zamlı: 98.795,62 Uzman doktor 1/4 Mevcut: 170.730

% 6.67 zamlı: 182.117,69 Hemşire-(üniversite mez.) 5/1 Mevcut: 84.845

% 6.67 zamlı: 90.504,16 Mühendis 1/4 Mevcut: 109.185

% 6.67 zamlı: 116.467,64 Teknisyen-(lise mez.) 11/1 Mevcut: 75.877

% 6.67 zamlı: 80.938,00 Profesör 1/4 Mevcut: 153.208

% 6.67 zamlı: 163.426,97 Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut: 102.779

% 6.67 zamlı: 109.634,36 Vaiz 1/4 Mevcut: 86.983

% 6.67 zamlı: 92.784,77 Avukat 1/4 Mevcut: 102.135

% 6.67 zamlı: 108.947,40 Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? MESLEK / DERECE MAAŞ Müsteşar 1/1 Mevcut: 112.140

Yüzde 7.86 zamlı: 120.954 Genel müdür 1/1 Mevcut: 99.377

Yüzde 7.86 zamlı: 107.188 Şube müdürü (lisans) 1/4 Mevcut: 39.681

Yüzde 7.86 zamlı: 42.800 Memur (lisans) 1/4 Mevcut: 31.313

Yüzde 7.86 zamlı: 33.775 Öğretmen 1/4 Mevcut: 46.908

Yüzde 7.86 zamlı: 50.595 Kaymakam 1. sınıf 1/4 Mevcut: 65.853

Yüzde 7.86 zamlı: 71.029 Başkomiser 1/4 Mevcut: 47.877

Yüzde 7.86 zamlı: 51.640 Polis memuru 1/4 Mevcut: 47.093

Yüzde 7.86 zamlı: 50.794 Hemşire (Lisans) 1/4 Mevcut: 46.908

Yüzde 7.86 zamlı: 50.595 Mühendis 1/4 Mevcut: 47.693

Yüzde 7.86 zamlı: 51.442 Teknisyen (Lise) 1/4 Mevcut: 33.995

Yüzde 7.86 zamlı: 36.667 Pratisyen hekim 1/4 Mevcut: 68.691

Yüzde 7.86 zamlı: 74.090 Profesör 1/4 Mevcut: 80.490

Yüzde 7.86 zamlı: 86.817 İmam-hatip Mevcut: 46.908

Yüzde 7.86 zamlı: 50.595 Avukat 1/4 Mevcut: 46.908

Yüzde 7.86 zamlı: 50.595

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