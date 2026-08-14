Memur maaşları 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? Yüzde 7,86 zam hesabı ve meslek meslek yeni maaşlar
Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43’e yükselmesi, memur ve memur emeklileri için yüzde 2,72’lik enflasyon farkı ve yüzde 7,86’lık toplam zam ihtimalini gündeme getirdi. Bu oran gerçekleşirse milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı görünürken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi de zam oranının ipucunu verdi. İşte detayları…
6.5 MİLYON MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 2027 ZAMMINDA
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü şimdiden 2027'ye çevrildi. Hem zam oranları hem de yıl içinde yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri merakla bekleniyor. Yılın ilk zammı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geliyor.
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 6.67 ZAM GÖSTERDİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Perşembe günü, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellediklerini duyurdu. Bu tahmin yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 8.7 olabileceğini gösterirken, buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1.59 enflasyon farkıyla yüzde 6.67 zam alabileceği hesaplandı.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NDEN YÜZDE 7.86 SİNYALİ
Merkez Bankası şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.43 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.72 enflasyon farkı alacak, bununla zam oranı yüzde 7.86'yı bulacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 744 LİRAYA ÇIKABİLİR
En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7.86 olursa 75 bin 744 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.86 olursa 34 bin 5 liraya ulaşacak.
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