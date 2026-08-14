Ahmet Baran Yazgan soruşturmasında skandal sözler: Bir posta atacağım

Üç şüphelinin anlatımlarında olayın ana hatları büyük ölçüde örtüşürken; arbede sırasında ilk fiziki müdahalenin kimden geldiği, bardakların hangi aşamada kırıldığı ve Tuğba Aka'ya yönelik darp iddialarının sıralamasında farklılıklar bulunuyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13410 sayılı soruşturma dosyasında Begüm Seleci, Tuğba Aka ve Nuh Deligöz'ün şüpheli sıfatıyla alınan ifadeleri, Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği gecenin başlangıcından polislerin eve gelişine kadar yaşananları ortaya koydu.

Deligöz'e göre Yazgan masaya oturdu, birlikte alkol aldılar ve yaklaşık iki saat boyunca ticaret ve siyaset üzerine sohbet ettiler.

Üç şüpheli de Yazgan'ın eve geldiğinde alkollü olduğunu iddia etti.

Aka'nın anlatımına göre Yazgan, gruptakilerle selamlaştı, doğum gününü kutladı ve kızını sevdi. Daha sonra ne yapacaklarını sorunca Aka eve gideceklerini söyledi. Yazgan'ın da yaklaşık 10 dakika sonra kalkacağını ve eve uğrayabileceğini belirterek konum istediği öne sürüldü.

Tuğba Aka, Yazgan'ı yaklaşık 3-4 yıldır tanıdığını, geçmişte yaklaşık 6 ay süren bir ilişkilerinin bulunduğunu, normal şekilde ayrıldıklarını ve aralarında husumet olmadığını söyledi.

Üç isim de çıkışta Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile karşılaştıklarını anlattı.

Restorandan çıkış saati konusunda küçük bir farklılık bulunuyor. Tuğba Aka ve Begüm Seleci 00.00 sıralarında, Nuh Deligöz ise 00.15 sıralarında restorandan ayrıldıklarını beyan etti.

Begüm Seleci'nin erkek arkadaşı Nuh Deligöz ise saat 23.00 sıralarında gruba katıldı. Seleci ve Deligöz de ifadelerinde buluşmanın Tuğba Aka'nın doğum günü nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Tuğba Aka'nın ifadesine göre olaylar 12 Ağustos 2026 günü saat 21.00 sıralarında başladı. Aka, kızı Duru Lina ile birlikte Değirmen isimli restorana gitti. Bir süre sonra arkadaşları Begüm Seleci ile Nazlı'nın da geldiğini, doğum gününü birlikte kutladıklarını anlattı.

AKA'DAN BANYODA "İSTEMEDİĞİM HALDE ÖPTÜ" İDDİASI

Gecenin seyrini değiştiren ilk iddia Tuğba Aka'nın ifadesinde yer aldı.

Aka, Yazgan'ın masada oturdukları sırada eline ve bacaklarına dokunmaya çalıştığını öne sürdü.

Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'nın elini tutmaya ve bacağına dokunmaya çalıştığını, Aka'nın bu davranışlardan rahatsız olduğunu fark ettiğini söyledi.

Nuh Deligöz ise Yazgan'ın Tuğba Aka'nın elini tuttuğunu, sıktığını ve aşağı doğru indirdiğini gördüğünü ifade etti.

Tuğba Aka'nın anlatımına göre Yazgan daha sonra lavaboyu göstermesini istedi. Birlikte banyo ve lavabo olarak kullanılan bölüme girdiler.

Aka, Yazgan'ın havlu istemesi üzerine kapının arkasındaki havlulardan birini vermeye çalıştığı sırada Yazgan'ın beline sarılıp kendisine doğru çektiğini iddia etti.

Yazgan'ın dudağından öpmeye çalıştığını belirten Aka, engel olmaya çalışmasına rağmen kendisini kısa süreliğine dudağından öptüğünü öne sürdü.

Aka, banyodan çıktıktan sonra Begüm Seleci ve Nuh Deligöz'e Yazgan'ın hareketlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Hadi siz onu da alıp kalkın" dediğini anlattı.

"SİZ KALKIN, BEN BİR POSTA ATIP ÇIKACAĞIM"

Bir süre sonra Tuğba Aka, kızı Duru'yu uyutmak için yatak odasına geçti. Begüm Seleci de onunla birlikte çocuğun yanına gitti.

Nuh Deligöz ise bu sırada Ahmet Baran Yazgan ile kısa süre baş başa kaldığını söyledi.

Deligöz'ün ifadesine göre Yazgan kendisine kaş göz hareketleri yaptı. Ne demek istediğini anlamadığını söyleyip tepki verince Yazgan'ın:

"Siz kalkın, ben bir posta atıp çıkacağım."

dediğini öne sürdü.

Deligöz, ne demek istediğini sorduğunda Yazgan'ın bu kez:

"Orospunu da al, ben bir posta atıp çıkacağım."

şeklinde konuştuğunu iddia etti.

Begüm Seleci de odaya geri döndüğünde Yazgan'ın Deligöz'e, "Sen kendi orospunu al git, ben buna bir posta atacağım" dediğini duyduğunu söyledi.

Tuğba Aka ise mutfağa döndüğünde, "Hadi artık or*spunu da al git, ben de bir posta atıp kalkacağım" sözlerini duyduğunu beyan etti.

Üç ifade de bu sözlerden sonra Nuh Deligöz'ün Yazgan'a tepki gösterdiği noktasında örtüşüyor.

Seleci ve Aka'nın anlatımına göre Deligöz, söz konusu kadınlardan birinin ileride eşi olacağını, diğerinin ise kardeşi gibi olduğunu söyleyerek Yazgan'ın konuşmasına tepki gösterdi.

BARDAKLAR KIRILDI, TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNDÜ

Bu noktadan sonra olayın fiziki arbedeye dönüştüğü anlatıldı ancak ilk darbenin kimden geldiği konusunda ifadeler farklılaştı.

Begüm Seleci, Yazgan'ın elindeki cam bardağı masaya vurup kırdığını, kırılan cam parçasını Deligöz'e doğru salladığını ve Deligöz'ün elinin yaralandığını iddia etti.

Seleci, ardından Yazgan ile Deligöz arasında arbede çıktığını, kendisinin de araya girdiğini söyledi. Yazgan'ın kendisini ittiğini, sendelediğinde yerde bulunan cam parçalarının ayağına battığını ifade etti.

Nuh Deligöz ise Yazgan'ın önce kendisine yumruk attığını, kendisinin de yumrukla karşılık verdiğini söyledi. İkisinin yere düştüğünü, Yazgan'ın kendisine tekme atmaya çalıştığını, kendisinin de karşılık verdiğini anlattı.

Deligöz, arbedenin ilerleyen bölümünde Yazgan'ın masadaki bir bardağı kırarak cam parçasını kendisine doğru savurduğunu ve sağ elinin içinin kesildiğini ileri sürdü.

Tuğba Aka da Yazgan'ın cam bardağı masaya vurup kırdığını ve Deligöz'e doğru fırlattığını, birkaç bardağın bu şekilde kırıldığını anlattı.

"EVİ TERK ET" DEDİ, TELEFONU KAYDA ALDI

Tuğba Aka, tartışmanın büyümesinin ardından Yazgan'a evini terk etmesini söylediğini ancak Yazgan'ın gitmediğini öne sürdü.

Yazgan'ın küfürlü ifadeler kullandığını ve çok alkollü olduğu için konuşmakta zorlandığını iddia eden Aka, kızının uyanıp korkmasından endişe ettiğini söyledi.

Aka bunun üzerine telefonuyla video kaydı almaya başladığını ve Yazgan'a:

"Burayı terk et, yoksa videoyu sosyal medyaya veririm."

dediğini anlattı.

Görüntüleri yayımlamak gibi bir amacı olmadığını, yalnızca Yazgan'ın evden ayrılmasını sağlamaya çalıştığını savundu.

Aka'ya göre Yazgan, video kaydının başladığını fark edince küfür etmeyi bıraktı ve tepkisiz kaldı.

Tuğba Aka ayrıca olay sırasında sinirlenerek Yazgan'a bir kez sırtından tekme attığını da ifadesinde kabul etti.

Aka, Yazgan'ın evi terk etmemesi ve kötü sözler söylemesi üzerine Begüm Seleci ile Nuh Deligöz'ün de sinirlenerek Yazgan'a vurduğunu anlattı.

ŞOFÖRÜNÜ ÇAĞIRDILAR, POLİS KAPIYA GELDİ

Olayın büyümesi üzerine Yazgan'ın şoförünün çağrılması istendi.

Begüm Seleci, Yazgan'ı yere oturttuklarını ve şoförünü aramasını söylediklerini ifade etti.

Nuh Deligöz, Yazgan'ın telefonunun kilidini açarak Yağız isimli şoförü aramaya çalıştığını ancak ulaşamadığını, daha sonra Yazgan'ın şoförünü aradığını söyledi.

Deligöz'e göre Yazgan konuşamayacak durumda olduğu için telefonu kendisi aldı ve şoförden gelip Yazgan'ı almasını istedi.

Tuğba Aka da aynı şekilde Yazgan'ın Yağız'ı aradığını ancak konuşmakta zorlanması üzerine telefonu Deligöz'ün aldığını anlattı.

Yaklaşık 10-15 dakika sonra Yazgan'ın şoförü ile yanında başka bir kişi eve geldi.

Tuğba Aka, gelen kişilerin Yağız ve Emre olduğunu, ikisini de daha önceden tanımadığını söyledi.

İfadelere göre Yağız ve Emre Yazgan'ı evden çıkarmaya çalıştı ancak Yazgan gitmek istemedi. Aka ve Deligöz, Yazgan'ın bu sırada yeniden küfür ve tehdit içerikli sözler kullandığını ileri sürdü.

Yaşanan gürültünün ardından polis ekipleri de eve geldi.

Tuğba Aka, Yazgan'ın polislere milletvekili kimliğini gösterdiğini söyledi.

Nuh Deligöz ise Yazgan'ın kimliğini göstererek dokunulmazlığının bulunduğunu söylediğini iddia etti.

Begüm Seleci, polislerin Yazgan'ı asansöre bindirerek aşağı indirdiğini anlattı.

POLİSLERİN ÖNÜNDE DARP İDDİASI

Tuğba Aka'nın ifadesine göre Yazgan asansöre yönelince artık gideceğini düşündü ve arkasından:

"Hadi şimdi de bir şey yapsana."

dedi.

Aka, Yazgan'ın bunun üzerine geri dönüp kendisine doğru koşarak yumruk attığını, yere düşüp kafasını yere vurduğunu öne sürdü.

Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını söyledi.

Nuh Deligöz ise Yazgan'ın Aka'ya önce tokat, ardından yumruk attığını iddia etti.

Ancak olay bununla da sona ermedi.

İfadelere göre Yazgan aşağı indirildikten sonra telefonunun evde kaldığını söyleyerek tekrar yukarı çıktı.

Begüm Seleci, Yazgan'ın "Telefonumu çaldılar" dediğini, Duru uyuduğu için kendisini yeniden eve almadığını anlattı. Daha sonra Yazgan'ın şoförü ile bir polis memurunun içeri girip telefonu bulduğunu söyledi.

Nuh Deligöz ise Yazgan'ın "Telefonumu gasp ettiler" diye bağırdığını, telefon çaldırıldığında cihazın buzdolabının altından çıktığını ifade etti. Deligöz, telefonun arbede sırasında Yazgan tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Tuğba Aka da Yazgan'ın "Telefonumu gasp ettiniz" diyerek geri geldiğini, Yağız ve Emre'nin içeri girip telefonu bulduğunu anlattı.

TELEFONU ALDIKTAN SONRA İKİNCİ SALDIRI İDDİASI

Tuğba Aka'ya göre Yazgan, telefonunu aldıktan sonra yeniden kendisine doğru koşarak bu kez tokat attı.

Aka, tokat sonucunda burnunun kanadığını, polislerin Yazgan'ı yeniden asansöre bindirerek aşağı indirdiğini ve daha sonra polislerle birlikte hastaneye gittiğini söyledi.

Begüm Seleci ise bu aşamada Yazgan'ın önce Nuh Deligöz'e tekme atmaya çalıştığını, ardından kendisini aşarak Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını öne sürdü.

Nuh Deligöz de telefon teslim edildikten sonra Yazgan'ın yeniden saldırmaya çalıştığını, Tuğba Aka'ya önce tokat ardından yumruk attığını ve polislerin Yazgan'ı alıp götürdüğünü ifade etti.

ÜÇÜ DE ŞİKAYETÇİ OLDU: DOSYADA 2,74 PROMİL DETAYI

Begüm Seleci, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek Ahmet Baran Yazgan'dan şikâyetçi oldu.

Nuh Deligöz de kendisini ve kadınları korumaya çalıştığını savundu. Küfür etmiş olabileceğini ancak tehditte bulunmadığını, Yazgan'ın evden çıkmasını engellemediğini söyleyerek suçlamaları reddetti ve Yazgan'dan şikâyetçi oldu.

Tuğba Aka ise çektiği görüntüleri polislere verdiğini, görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Aka; kendisine hakaret edildiğini, istemediği halde dokunulduğunu, cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz kaldığını, darbedildiğini, tehdit edildiğini ve evinden çıkması istenmesine rağmen Yazgan'ın ayrılmadığını öne sürerek şikâyetçi olduğunu belirtti.

Şüphelilerin savcılık ifadeleri 13 Ağustos 2026 tarihinde peş peşe alındı. Tuğba Aka'nın tutanağı saat 17.55'te, Begüm Seleci'nin tutanağı 18.24'te, Nuh Deligöz'ün tutanağı ise 19.08'de imza altına alındı.

Nuh Deligöz'ün müdafii ise dosyada bulunduğunu belirttiği doktor raporunda Ahmet Baran Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunun yer aldığını savundu.

Müdafi ayrıca müvekkili adına konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, hakaret, silahla kasten yaralama, cinsel taciz ve cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından şikâyetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi.

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