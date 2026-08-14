“Şapkalılar Grubu”na operasyon! Çok sayıda gözaltı
“Şapkalılar Grubu” olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Takvim.com.tr operasyonun detaylarına ve gözaltına alınan "kiralık tetikçilerin" listesine ulaştı. Şüphelilerin Beyoğlu, Avcılar ve Kağıthane'de mekan kurşunlama ve adam yaralama olaylarına karıştığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Şapkalılar Grubu" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.
9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Takvim.com.tr, operasyonun detaylarına ulaştı.
4 SİLAHLI EYLEMLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR
"Şapkalılar Grubu" olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne mensup oldukları değerlendirilen şüphelilerin;
• 31.07.2026 tarihinde Beyoğlu ilçesinde M.E. isimli vatandaşın yaralanması,
• 03.08.2026 tarihinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit,
• 07.08.2026 tarihinde Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren "Atölye Park" isimli iş yerinin kurşunlanması,
• 08.08.2026 tarihinde Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren "Miraç Rezidans" isimli iş yerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları tespit edildi.
İŞTE YAKALANAN İSİMLER
Gözaltı işlemi uygulanan şüphelilerin, SSÇ Neytullah Çelik, Gürkan Geldi, Mehmet Ercel, Ferhat Baydan, SSÇ Çınar Kanısıcak, Umut Demir, SSÇ Bilal Sügiti, Nurullah Boran ve Yakup Pınar olduğu belirlendi.