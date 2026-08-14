Suçlulara kaçacak yer yok! 2026’da 245 firari Türkiye’ye getirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine ilişkin son verileri açıkladı. 1 Temmuz’dan bu yana 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye’ye getirildiğini belirten Gürlek, 2026’da iade edilenlerin sayısının 245’e ulaştığını bildirdi. “Redkitler” suç örgütü lideri F.D.’nin ardından Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş’un da Arjantin’den teslim alındığını açıklayan Gürlek, “Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir” mesajını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin son verileri açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye getirildiğini, böylece 2026 yılında iade edilenlerin sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. "Redkitler" suç örgütü lideri F.D.'nin ardından Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K.'nın da Arjantin'den teslim alındığını açıklayan Gürlek, "Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir" mesajını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin sürdürüldüğünü belirterek, yurt dışına kaçan kişilerin iade süreçlerine ilişkin son bilgileri paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçluların iadesi konusunda çalışmaların tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, Türk adaletinden kaçmak amacıyla yurt dışına giden kişilerin takip edildiğini vurguladı.
2026'DA İADE SAYISI 245'E ULAŞTI
Gürlek, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Bu tarihten itibaren çalışmaların devam ettiğini belirten Gürlek, 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Böylece 2026 yılında Türkiye'ye iade edilen şahısların toplam sayısı 245'e yükseldi.
Son bir buçuk aylık dönemde gerçekleştirilen iadelerin 24'ünün Gürcistan'dan, 8'inin Almanya'dan, 6'sının ise Yunanistan'dan yapıldığı bildirildi.
"REDKİTLER" LİDERİ 13 AĞUSTOS'TA İADE EDİLDİ
Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda da önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Gürlek, uzun süredir takip edilen dosyalarda gelişme sağlandığını kaydetti.Redkitler lideri Ferhat Mardin ile Erdoğan Aykut yakalandı
Gürlek, "Redkitler" suç örgütü lideri F.D.'nin 13 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
CAMGÖZLER YÖNETİCİSİ ARJANTİN'DEN TESLİM ALINDI
Bakan Gürlek, Camgözler suç örgütü yöneticisi Serkan Kurtuluş'un iade sürecine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.
Kurtuluş'un Arjantin'den iadesinin 2020 yılında talep edildiğini belirten Gürlek, uzun süredir devam eden sürecin ardından şahsın Türkiye'ye iadesine karar verildiğini bildirdi.Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi
Dışişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları arasında gerekli koordinasyonun sağlandığını ve S.K.'nın Türkiye'ye getirilmesi için seyahat programının oluşturulduğunu aktardı.
Kurtuluş'un 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındığını açıklayan Gürlek, şahsın bu gece saatlerinde İstanbul'a ulaşmasının planlandığını belirtti.
"HİÇBİR ÜLKE GÜVENLİ LİMAN DEĞİLDİR"
Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır."
Bakan Gürlek ayrıca, iade süreçlerinde yakın koordinasyon içerisinde çalışılan İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde Türkiye ile iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür etti.