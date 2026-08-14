Suçlulara kaçacak yer yok! 2026’da 245 firari Türkiye’ye getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin son verileri açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkeden 48 kişinin daha Türkiye'ye getirildiğini, böylece 2026 yılında iade edilenlerin sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. "Redkitler" suç örgütü lideri F.D.'nin ardından Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K.'nın da Arjantin'den teslim alındığını açıklayan Gürlek, "Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir" mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin sürdürüldüğünü belirterek, yurt dışına kaçan kişilerin iade süreçlerine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçluların iadesi konusunda çalışmaların tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, Türk adaletinden kaçmak amacıyla yurt dışına giden kişilerin takip edildiğini vurguladı.