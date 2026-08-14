Alihan Kuriş’in Mehdi kurgusu: FETÖ ile aynı yöntemi kullandılar
Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş’in geçmişine ilişkin kayıtlar, isimden doğum tarihine uzanan dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Üniversite kayıtlarında “Ali Erhan Kuriş” olarak yer alan Kuriş için 1 Muharrem 1400’e denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin kullanıldığı, “Mehdi”, “Kureyşi” ve “İmam-ı Ahir-i Zaman” söylemleriyle kutsiyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü. Kuriş etrafında kurulan bu anlatı, FETÖ’nün Gülen’i “seçilmiş lider” göstermek için doğum tarihi ve dini semboller üzerinden yürüttüğü yöntemi yeniden akıllara getirdi.
Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte Kuriş'in geçmişine ilişkin yıllardır gündeme getirilen belge, kayıt ve iddialar yeniden mercek altına alındı.
2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından grubun liderliğine geçen Kuriş hakkındaki en dikkat çekici başlıklardan birini gerçek adı ve doğum tarihine ilişkin kayıtlar oluşturdu.
ÜNİVERSİTE KAYDINDAKİ İSİM: ALİ ERHAN KURİŞ
Kamuoyunda "Alihan Kuriş" olarak tanınan Kuriş'in eski kayıtlarında farklı bir isim yer aldı.
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olduğu belirtilen Kuriş'in üniversitenin yayımladığı mezuniyet kayıtlarında adı "Ali Erhan Kuriş" olarak geçiyor.
Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da kuzeni Kuriş'in daha sonra adını değiştirdiğini öne sürdü. Denizolgun'un paylaştığı bilgi ve belgelere göre "Ali Erhan" ismi 2008'de "Alihan" olarak değiştirildi.
İsim değişikliğine ilişkin mahkeme kararı bağımsız açık kaynaklarda yer almazken, 2005 tarihli üniversite kaydındaki "Ali Erhan Kuriş" ismi dikkat çekti.
İSİM BAŞKA, DOĞUM TARİHİ BAŞKA
Kuriş hakkındaki tartışma isimle sınırlı kalmadı.
Uzun süre Kuriş'in doğum tarihi olarak 21 Kasım 1979 bilgisi kullanıldı. Fatih Süleyman Denizolgun ise yayımladığı belgelerde Kuriş'in gerçek doğum tarihinin 28 Temmuz 1982 olduğunu öne sürdü.
İki tarih arasındaki yaklaşık üç yıllık fark kritik bir soruyu beraberinde getirdi:
Neden özellikle 21 Kasım 1979?
İddiaya göre bu tarihin seçilmesinin nedeni hicri takvimde saklıydı.
21 KASIM 1979'UN SIRRI: 1 MUHARREM 1400
Takvim hesaplamalarına göre 21 Kasım 1979, 1 Muharrem 1400 tarihine denk geliyor.
Başka bir ifadeyle söz konusu tarih, hicri 1400 yılının ilk ayının ilk günü.
Kuriş hakkındaki iddialara göre 21 Kasım 1979 tarihi tesadüfen kullanılmadı. Kuriş'in "yeni hicri yüzyılın ilk gününde dünyaya geldiği" algısı oluşturularak doğum tarihine dini ve sembolik bir anlam yüklenmeye çalışıldı.
Bu sembolizmin de Kuriş çevresinde oluşturulduğu öne sürülen "Mehdi" anlatısının temel taşlarından biri olduğu iddia edildi.
1979 TARİHİNDE KRONOLOJİ ÇELİŞKİSİ
Denizolgun'un kamuoyuyla paylaştığı bir başka kayıt ise 21 Kasım 1979 tarihi konusunda dikkat çekici bir kronolojik çelişkiyi gündeme getirdi.
Paylaşılan evlilik kaydına göre Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş ile babası Mahmut Sabri Kuriş 5 Kasım 1981'de evlendi.
Buna göre Kuriş için kullanıldığı öne sürülen 21 Kasım 1979 tarihi, anne ve babasının evlilik tarihinden yaklaşık iki yıl öncesine denk geliyor.
Denizolgun, bu kronolojiyi 1979 tarihinin daha sonra oluşturulduğunu savunduğu "Mehdi" anlatısının bir parçası olduğu iddiasına dayanak gösterdi.
ALİ ERHAN'DAN ALİHAN'A, ORADAN "KUREYŞİ"YE
İsim tartışması "Ali Erhan-Alihan" hattında da kalmadı.
Fatih Süleyman Denizolgun'un kamuoyuyla paylaştığı ve cemaat çevrelerinde dolaştırıldığını öne sürdüğü bir metinde Kuriş'in ismi bu kez "Alihan Kureyşi" şeklinde yer aldı.
Aynı metinde Kuriş için "İmam-ı Ahir-i Zaman", "Emir'ül Müminin", "İnsan-ı Kamil" ve "Mürşid-i Kamil" gibi dini anlam ve otorite yükleyen sıfatların kullanıldığı iddia edildi.
Söz konusu ifadeler Kuriş etrafında oluşturulmak istenen "Mehdi" anlatısının parçaları olarak gösterildi.
Böylece iddialardaki zincir dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı:
Ali Erhan Kuriş → Alihan Kuriş → "Alihan Kureyşi"
28 Temmuz 1982 → 21 Kasım 1979 → 1 Muharrem 1400
"İKİ PEYGAMBERİN YETKİSİ" İDDİASI
Görmez, 2018 yılında yaptığı açıklamada isim vermeden bir cemaat lideriyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Görmez'in sözünü ettiği kişinin kimliği açıklanmazken, kamuoyunda bu kişinin Alihan Kuriş olduğu iddia edilmişti.
Görmez'in anlatımına göre söz konusu cemaat liderinin bulunduğu ortamda, Hz. Muhammed ile ahir zamanda geleceğine inanılan Hz. İsa'nın yetkilerinin "efendilerine" verildiği yönünde ifadeler kullanıldı.
Görmez, daha sonra bu kişiye "Siz iki peygamberin yetkisine sahip misiniz?" diye sorduğunu, karşılığında "Hâşâ" yanıtını aldığını anlattı. Söz konusu ifadelerin kullanıldığı ortamda neden itiraz etmediğini de sorduğunu belirten Görmez, cemaat liderinin kendisinin mühendis olduğunu ve hocaların söylediklerine müdahale edemediği yönünde karşılık verdiğini aktardı.
Söz konusu cemaat lideri iddiayı reddederken, Kuriş hakkında ayrıca gündeme gelen "İmam-ı Ahir-i Zaman", "Kureyşi" ve "Mehdi" söylemleri dikkat çeken bir kutsiyet anlatısını ortaya koydu.
Tam da bu noktada Kuriş hakkındaki iddialar, Türkiye'nin daha önce FETÖ yapılanmasında karşılaştığı yöntemleri akıllara getirdi.
FETÖ'DE DE DOĞUM TARİHİ "MEHDİ" ANLATISINA BAĞLANDI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki iddianamelerde de doğum tarihi üzerinden oluşturulan benzer bir kurguya dikkat çekildi.
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bir iddianamede Gülen'in doğum tarihinin 27 Nisan 1942 olduğu, nüfus kayıtlarında yılın 1941 olarak düzeltildiği, buna karşın Gülen'in sohbetlerinde 11 Kasım 1938 tarihini kullandığı belirtildi.
İddianamede bu farklılığın sıradan bir tarih çelişkisi olmadığına dikkat çekilerek Gülen'in 11 Kasım 1938 tarihini kullanması, kendisini "Mehdi" olarak görmesiyle ilişkilendirildi.
Örgüt mensuplarının Gülen için "Mehdi", "Mesih" ve "Kainat İmamı" gibi sıfatlar kullanması da soruşturma dosyaları ve tanık anlatımlarına yansıdı.
Kuriş hakkındaki iddialarda 1 Muharrem 1400, FETÖ'de ise 11 Kasım 1938...
Her iki örnekte de tartışmanın odağında doğum tarihinin sıradan bir biyografik bilgi olmaktan çıkarılarak elebaşları hakkında oluşturulan dini ve sembolik anlatının parçası haline getirilmesi bulunuyor.
FETÖ'NÜN 1938 KURGUSU KENDİ BELGESİNE TAKILDI
FETÖ'nün yıllarca dolaşıma soktuğu 1938 tarihi, Gülen'in ölümünün ardından ortaya çıkan belgelerle yeniden tartışmaya açılmıştı.
Takvim'in 2025 yılında ulaştığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki miras işlemlerine ilişkin belgelerde doğum tarihi 27 Nisan 1941 olarak yer aldığı görülmüştü.
İddianamelerde "Mehdi" anlatısıyla ilişkilendirilen ve örgüt çevrelerinde yıllarca kullanılan 11 Kasım 1938 tarihi, Gülen'in ölümünden sonra Amerikan makamlarına sunulan belgelerde karşılık bulmadı.
Üstelik 1938 tarihi yalnızca FETÖ elebaşı Gülen'in sohbetlerinde dile getirilen bir bilgi olarak da kalmadı.
Takvim daha önce FETÖ mensuplarının sosyal medyada elebaşının sözde doğum gününü 11 Kasım'da kutladığını, Gülen'in fotoğrafları eşliğinde bağlılık mesajları paylaşarak söz konusu tarihi örgüt içerisinde yaygınlaştırdığını ortaya koymuştu.
Böylece FETÖ'de farklı bir doğum tarihi kullanma, bu tarihe "Mehdi" anlatısı üzerinden anlam yükleme ve örgüt mensupları eliyle yaygınlaştırma şeklinde ilerleyen yöntem dikkat çekti.
Ancak örgütte lideri "seçilmiş kişi" konumuna taşıma çabası doğum tarihiyle sınırlı değildi.
TARİHTEN RÜYAYA: FETÖ'DE "SEÇİLMİŞ LİDER" KURGUSU
Diyanet İşleri Başkanlığının Gülen'in kitapları, vaazları ve konuşmaları üzerine yaptığı incelemelerde, örgüt liderinin Hz. Muhammed ile rüyada ve uyanıkken görüştüğü izlenimini oluşturan anlatımlara başvurduğu değerlendirildi.
Raporda, Gülen'in bazı kişisel karar ve talimatlarını dini bir kaynaktan geliyormuş gibi örgüt mensuplarına aktardığına ilişkin örneklere de yer verildi.
Rüya anlatıları örgüt içi haberleşmeye kadar uzandı. Soruşturma dosyalarına giren bazı ByLock mesajlarında Gülen'in gördüğü öne sürülen rüyaların "işaret" olarak yorumlanıp örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi.
"PEYGAMBERE İFTİRA"
FETÖ'nün dini semboller üzerinden oluşturduğu kutsiyet algısının dikkat çeken başka bir örneği ise İstanbul Mali Polisi tarafından ele geçirilen bir toplantı listesinde ortaya çıktı.
Takvim'in daha önce gündeme taşıdığı soruşturma dosyasındaki listede toplantıya katılan isimlerin arasına "Peygamber Efendimiz" ifadesinin de yazıldığı belirlendi.
Örgüt içerisinde Hz. Muhammed'in toplantılara "ruhen iştirak ettiği" yönündeki anlatımlarla örgütsel faaliyetlere dini bir anlam yüklendiği tespit edildi.
"GÜLEN KADER YAZABİLİR" YALANI
FETÖ içerisinde yıllarca görev yapan isimlerin anlatımları, elebaşına yüklenen olağanüstü özelliklerin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.
Eski Zaman ve Irmak TV çalışanı Mustafa Aydın, örgütün belirli kesimlerinde Gülen'in "kader yazabildiğine" ve her şeye hâkim olduğuna inanıldığını anlattı.
Emniyetin FETÖ'nün ideolojik yapılanmasına ilişkin çalışmalarında da rüyalar, metafizik anlatılar ve dini referanslarla Gülen'in örgüt mensuplarının gözünde olağanüstü yetkilere sahip, sorgulanamaz bir lider konumuna yükseltildiği değerlendirmeleri yer aldı.
HİMMETE BİLE "KUTSİYET" KILIFI
Aynı yöntem FETÖ'nün para toplama sistemi olan "himmet" sürecine de yansıdı.
Soruşturmalara ve eski örgüt mensuplarının anlatımlarına göre para veren kişilerin isimlerinin yer aldığı listelere dini anlamlar yüklenirken, yapılan yardımlar karşılığında manevi karşılık vaat edildi. Gülen'e atfedilen bazı eşyaların ise "özel" veya "mübarek" olduğu algısı oluşturuldu.
Böylece FETÖ'de doğum tarihinden rüyalara, toplantılardan para toplamaya kadar uzanan geniş bir alanda aynı yöntem kullanıldı: Örgüt liderini dini semboller üzerinden sıradan bir yöneticiden çıkarıp "seçilmiş kişi" konumuna taşımak.
Kuriş hakkında kamuoyuna yansıyan iddialarda FETÖ'deki rüya ve "kader yazma" anlatılarının birebir karşılığı bulunmasa da "1 Muharrem 1400", "Mehdi", "Kureyşi", "İmam-ı Ahir-i Zaman" ve "iki peygamberin yetkisi" gibi söylemler benzer bir kutsiyet dili üzerinden dikkat çekiyor.
AYNI YÖNTEM, FARKLI ANLATILAR
Bir tarafta Ali Erhan'dan Alihan'a uzanan isim değişikliği, diğer tarafta 28 Temmuz 1982'den 1 Muharrem 1400'e denk gelen 21 Kasım 1979'a uzanan doğum tarihi tartışması...
FETÖ'de ise farklı doğum tarihi, "Mehdi-Mesih" söylemleri, rüyalar, Hz. Muhammed'in toplantılara katıldığı yönündeki anlatılar, "kader yazma" inancı ve himmet sistemine yüklenen dini anlamlar yıllarca aynı "seçilmiş lider" algısını besledi.
Kuriş hakkında gündeme gelen belgeler ve anlatımlarda da isim, doğum tarihi ve dini sıfatlar üzerinden liderliğe sembolik anlam yüklenmesi, FETÖ'nün yıllarca kullandığı kutsiyet üzerinden lider inşa etme yöntemini yeniden akıllara getirdi.
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