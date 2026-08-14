Alihan Kuriş’in Mehdi kurgusu: FETÖ ile aynı yöntemi kullandılar

Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da kuzeni Kuriş'in daha sonra adını değiştirdiğini öne sürdü. Denizolgun'un paylaştığı bilgi ve belgelere göre "Ali Erhan" ismi 2008'de "Alihan" olarak değiştirildi.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olduğu belirtilen Kuriş'in üniversitenin yayımladığı mezuniyet kayıtlarında adı "Ali Erhan Kuriş" olarak geçiyor.

Kamuoyunda "Alihan Kuriş" olarak tanınan Kuriş'in eski kayıtlarında farklı bir isim yer aldı.

2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından grubun liderliğine geçen Kuriş hakkındaki en dikkat çekici başlıklardan birini gerçek adı ve doğum tarihine ilişkin kayıtlar oluşturdu.

Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte Kuriş'in geçmişine ilişkin yıllardır gündeme getirilen belge, kayıt ve iddialar yeniden mercek altına alındı.

Denizolgun, bu kronolojiyi 1979 tarihinin daha sonra oluşturulduğunu savunduğu "Mehdi" anlatısının bir parçası olduğu iddiasına dayanak gösterdi.

Buna göre Kuriş için kullanıldığı öne sürülen 21 Kasım 1979 tarihi, anne ve babasının evlilik tarihinden yaklaşık iki yıl öncesine denk geliyor.

Paylaşılan evlilik kaydına göre Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş ile babası Mahmut Sabri Kuriş 5 Kasım 1981'de evlendi.

Denizolgun'un kamuoyuyla paylaştığı bir başka kayıt ise 21 Kasım 1979 tarihi konusunda dikkat çekici bir kronolojik çelişkiyi gündeme getirdi.

Bu sembolizmin de Kuriş çevresinde oluşturulduğu öne sürülen "Mehdi" anlatısının temel taşlarından biri olduğu iddia edildi.

Kuriş hakkındaki iddialara göre 21 Kasım 1979 tarihi tesadüfen kullanılmadı. Kuriş'in "yeni hicri yüzyılın ilk gününde dünyaya geldiği" algısı oluşturularak doğum tarihine dini ve sembolik bir anlam yüklenmeye çalışıldı.

İddiaya göre bu tarihin seçilmesinin nedeni hicri takvimde saklıydı.

İki tarih arasındaki yaklaşık üç yıllık fark kritik bir soruyu beraberinde getirdi:

Uzun süre Kuriş'in doğum tarihi olarak 21 Kasım 1979 bilgisi kullanıldı. Fatih Süleyman Denizolgun ise yayımladığı belgelerde Kuriş'in gerçek doğum tarihinin 28 Temmuz 1982 olduğunu öne sürdü.

ALİ ERHAN'DAN ALİHAN'A, ORADAN "KUREYŞİ"YE

İsim tartışması "Ali Erhan-Alihan" hattında da kalmadı.

Fatih Süleyman Denizolgun'un kamuoyuyla paylaştığı ve cemaat çevrelerinde dolaştırıldığını öne sürdüğü bir metinde Kuriş'in ismi bu kez "Alihan Kureyşi" şeklinde yer aldı.

Aynı metinde Kuriş için "İmam-ı Ahir-i Zaman", "Emir'ül Müminin", "İnsan-ı Kamil" ve "Mürşid-i Kamil" gibi dini anlam ve otorite yükleyen sıfatların kullanıldığı iddia edildi.

Söz konusu ifadeler Kuriş etrafında oluşturulmak istenen "Mehdi" anlatısının parçaları olarak gösterildi.

Böylece iddialardaki zincir dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı:

Ali Erhan Kuriş → Alihan Kuriş → "Alihan Kureyşi"

28 Temmuz 1982 → 21 Kasım 1979 → 1 Muharrem 1400

"İKİ PEYGAMBERİN YETKİSİ" İDDİASI

Görmez, 2018 yılında yaptığı açıklamada isim vermeden bir cemaat lideriyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Görmez'in sözünü ettiği kişinin kimliği açıklanmazken, kamuoyunda bu kişinin Alihan Kuriş olduğu iddia edilmişti.

Görmez'in anlatımına göre söz konusu cemaat liderinin bulunduğu ortamda, Hz. Muhammed ile ahir zamanda geleceğine inanılan Hz. İsa'nın yetkilerinin "efendilerine" verildiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Görmez, daha sonra bu kişiye "Siz iki peygamberin yetkisine sahip misiniz?" diye sorduğunu, karşılığında "Hâşâ" yanıtını aldığını anlattı. Söz konusu ifadelerin kullanıldığı ortamda neden itiraz etmediğini de sorduğunu belirten Görmez, cemaat liderinin kendisinin mühendis olduğunu ve hocaların söylediklerine müdahale edemediği yönünde karşılık verdiğini aktardı.

Söz konusu cemaat lideri iddiayı reddederken, Kuriş hakkında ayrıca gündeme gelen "İmam-ı Ahir-i Zaman", "Kureyşi" ve "Mehdi" söylemleri dikkat çeken bir kutsiyet anlatısını ortaya koydu.

Tam da bu noktada Kuriş hakkındaki iddialar, Türkiye'nin daha önce FETÖ yapılanmasında karşılaştığı yöntemleri akıllara getirdi.