Ankara'da ulaşıma zam yapıldı: İşte EGO'nun yeni tam, öğrenci ve abonman fiyatları

Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni karar yürürlüğe girecek. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek alınan kararla birlikte otobüs, metro ve Ankaray'da geçerli olan bilet tarifeleri güncellendi. Yapılan ayarlama sonrası tam, öğrenci, öğretmen / indirimli bilet ve indirimli abonman kartı fiyatları değişti.

HİZMET YOK ZAM ÇOK Ankara'da aksayan EGO seferleri, durağa yanaşmayan otobüsler ve her geçen gün artan çile vatandaşın sabrını zorlarken Ankara Büyükşehir Belediyesi çözümü yine zam yapmakta buldu. Konforlu ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak yerine Ankaralıyı kalabalık otobüslere ve bitmeyen metro kuyruklarına mahkum eden Mansur Yavaş yönetimi, biniş ücretlerine zam uyguladı. Hizmet kalitesindeki vasatlık günden güne derinleşirken, ulaşım bedellerine getirilen bu yeni yük başkentlilerin tepkisini topladı.