Ankara'da ulaşıma zam yapıldı: İşte EGO'nun yeni tam, öğrenci ve abonman fiyatları
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. UKOME kararıyla tam bilet 35 TL’den 40 TL’ye, öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye yükseltildi.
Başkentte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni karar yürürlüğe girecek. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek alınan kararla birlikte otobüs, metro ve Ankaray'da geçerli olan bilet tarifeleri güncellendi. Yapılan ayarlama sonrası tam, öğrenci, öğretmen / indirimli bilet ve indirimli abonman kartı fiyatları değişti.
HİZMET YOK ZAM ÇOK
Ankara'da aksayan EGO seferleri, durağa yanaşmayan otobüsler ve her geçen gün artan çile vatandaşın sabrını zorlarken Ankara Büyükşehir Belediyesi çözümü yine zam yapmakta buldu.
Konforlu ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak yerine Ankaralıyı kalabalık otobüslere ve bitmeyen metro kuyruklarına mahkum eden Mansur Yavaş yönetimi, biniş ücretlerine zam uyguladı. Hizmet kalitesindeki vasatlık günden güne derinleşirken, ulaşım bedellerine getirilen bu yeni yük başkentlilerin tepkisini topladı.
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi. Ağustos ayı itibarıyla bu destekten yararlanan kişi sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığı, sosyal destek alan ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğunun da ücretsiz taşınmaya devam edeceği bildirildi.
EGO BİLET FİYATLARINDA YENİ TARİFE NASIL OLDU?
Ankara genelindeki toplu taşıma hatlarında geçerli olmak üzere belirlenen yeni fiyat listesi açıklandı.
Buna göre, tam bilet 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti 17,50 TL'den 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 26 TL'den 30 TL'ye yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı "sınırsız biniş abonman" ücreti ise 650 lira oldu.
Yeni tarife kapsamındaki ücretler 23 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.