Türkiye gruptan çıkar

EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, yapay zeka Gemini, Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimizin grupta kaç puanla hangi sıralamayı alacağını tahmin etti. Ayrıca yapay zeka, Ay-Yıldızlı ekibimizin EURO 2024 öncesi artı ve eksi yönlerini de değindi.

Gemini'nin tahminine göre; milli takımımız 6 puanla grubu 2. sırada bitirecek. Ayrıca Gemini, Portekiz karşısında Türkiye'nin sahadan eli boş döneceğini, Çekya ve Gürcistan karşısında ise galibiyet elde edeceğini öngördü. Yapay zeka, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi birçok kaliteli ayağa sahip olmanın büyük artı olacağını söylerken, şu ana kadarki en büyük zafiyetin ise savunmada yaşandığına dikkati çekti.