SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Türkiye gruptan çıkar

Yapay zeka Gemini, A Millli Futbol Takımı’nın gruptaki şansını tahmin etti. “Türkiye, 6 puanla gruptan 2. sırada çıkar” diyen yapay zeka, milli oyuncularımızın artılarına ve takımın eksilerine de dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Türkiye gruptan çıkar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, yapay zeka Gemini, Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimizin grupta kaç puanla hangi sıralamayı alacağını tahmin etti. Ayrıca yapay zeka, Ay-Yıldızlı ekibimizin EURO 2024 öncesi artı ve eksi yönlerini de değindi.

Gemini'nin tahminine göre; milli takımımız 6 puanla grubu 2. sırada bitirecek. Ayrıca Gemini, Portekiz karşısında Türkiye'nin sahadan eli boş döneceğini, Çekya ve Gürcistan karşısında ise galibiyet elde edeceğini öngördü. Yapay zeka, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi birçok kaliteli ayağa sahip olmanın büyük artı olacağını söylerken, şu ana kadarki en büyük zafiyetin ise savunmada yaşandığına dikkati çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler
İnsani Yardım Vakfı
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı
OSB çalışanları için konut müjdesi
10 yıllık evliliğini yasak aşk yıkmıştı! Zeynep Beşerler eşini hedef gösterdi: “Ona sorun
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız
Karadeniz’de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar açıkladı: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık
SON DAKİKA