Sergen Yalçın ve Melisa Döngel aşkı yeniden mi başlıyor?

24 yaşındaki Melisa Döngel aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncunun, eski sevgilisi 51 yaşındaki Sergen Yalçın'a geri döndüğü iddia edildi. Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel'in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. Tatili birlikte geçiren ikilinin, flört döneminin burada başladığı iddia edilmişti.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR!

İddialara göre, ilişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ve güzel oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın'ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği öğrenildi. Öte yandan çapkın teknik adamın Döngel ile çok mutlu olduğu ve beraber görüntü vermek için çok acele etmediği de söylentiler arasında yer aldı.