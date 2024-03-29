Hasan Can Kaya: Hayranımla birlikte olurum

Hasan Can Kaya, magazin gazetecilerine iftar yemeği verdi. Daha sonra onlarla sohbet eden Kaya, "Çok yoğunsunuz özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyor sunuz?" sorusuna, "Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım söylerim" diyerek güldürdü. Komedyen, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusuna ise, "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten... Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum" diye cevap verdi.

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