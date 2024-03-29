Ferhat Göçer Grammy yolunda

Kanada'da yaşayan besteciprodüktör Alvand Jalali, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile 3 şarkı için anlaşan Ferhat Göçer, Alvand Jalali'nin yapacağı yeni bir şarkı ile Kuzey Amerika Turnesi kapsamında gittiği Kanada'da stüdyoya girecek ve bu şarkıyla Grammy için adaylığa başvurulacak. Daha önce de Grammy adaylıkları olan besteciprodüktör Alvand Jalali bu sefer şansını Ferhat Göçer ile kullanacak. Grammy adayı olacak şarkının kaydı için Göçer stüdyoya girecek ve hemen arkasından orada bir video klip çekilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN