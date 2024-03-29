Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat yasak olmasına rağmen internetten 1 TL’ye bitkisel ürün satıyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. Operasyonda Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat da tutuklandı. Polat'larla ilgili dava devam ederken sahneye bu kez kayınvalide çıktı.

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, şimdi de paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Şükran Polat, yasak olmasına rağmen sosyal medya hesabından ödem ve sindirime iyi geldiğini iddia ettiği bir sağlık ürününün reklamını yaptı. Polat, kendisinin de kullandığını söyleyerek reklamını yaptığı ürünün ikincisinin 1 TL olduğunu vurguladı.

Şükran Polat, yasak olmasına rağmen internet üzerinden sağlık ürünü sattı. Sosyal medya kullanıcıları "Gelininden sonra sıra kaynanaya geldi galiba" dedi.