Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ın "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz" diyerek işaret ettiği nüfus erimesine karşı, devletin 10 yıllık "Büyük Aile Planı" 2 Mayıs'ta İstanbul'da resmen ilan ediliyor.
AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYON BELGESİ TANITILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarının belirlenmesi için hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek programla kamuoyuna tanıtılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlenmesi için hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bulunacağı 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programında kamuoyuyla paylaşılacak.
Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.
"TÜRKİYE'NİN RİTMİ: HİKAYEMİZ YARIM KALMAYACAK" KAMU SPOTUNUN İLK GÖSTERİMİ
Öte yandan, "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" tanıtım programında, "2025 Aile Yılı"na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek.
Programda ayrıca "Türkiye'nin Ritmi: Hikayemiz Yarım Kalmayacak" başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekilecek.
Öte yandan TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre, "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi. Bu doğrultuda, 2014'te 2,19 olan sayı, 2015'te 2,16'ya, 2016'da 2,11'e, 2017'de 2,08'e ve 2018'de 2'ye kadar geriledi.
2018'den itibaren ise toplam doğurganlık hızı 2'li rakamların altında kaldı. Doğurganlık hızı, 2019'da 1,89'a, sonra sırasıyla 2020'de 1,77'ye, 2021'de 1,71'e, 2022'de 1,63'e, 2023'te 1,51'e ve son olarak 2024'te 1,48'e düştü. Bu durum, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: FELAKETİ YAŞIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin nüfus artış hızına ilişkin sık sık çıkışlar yaparak aileleri "en az 3 çocuk" konusunda uyarıyor. Bu kapsamda 20 Kasım 2025'te "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" kapanış oturumunda konuşan Başkan Erdoğan "felaketi yaşıyoruz" diyerek önemli bir uyarı yapmıştı.
Türkiye'nin nüfusunun arttığını, fakat nüfus artış hızının azaldığını vurgulayan Erdoğan, "Toplam doğurganlık oranı nüfusun kendisini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendisini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de çok yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen hiç kimse buna kayıtsız kalamaz." diye konuştu.