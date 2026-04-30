Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarının belirlenmesi için hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ın "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz" diyerek işaret ettiği nüfus erimesine karşı, devletin 10 yıllık "Büyük Aile Planı" 2 Mayıs'ta İstanbul'da resmen ilan ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan, insan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nde çalışmalar tamamlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlenmesi için hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bulunacağı 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programında kamuoyuyla paylaşılacak.