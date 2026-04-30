ABD’li aday Mark Lynch haddini aştı: ‘Ayasofya kilise olsun’ teklifi | Türkiye’ye yaptırım tehdidi

İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’nın cami statüsünü hazmedemeyen ABD’li Senato adayı Mark Lynch, yasa tasarısı hazırlayacağını duyurdu. Mark Lynch, Ayasofya’nın Yunan Ortodoks Kilisesi’ne devredilmesi gerektiğini savundu. Lynch, Türkiye’ye karşı 17 milyar 520 milyon dolar değerindeki ticaret hacmini şantaj aracı olarak kullanmaya çalışacağını söyledi. Lynch, seçilmesi durumunda Türkiye’den yapılan ithalatı durduracağını açıkladı. Hristiyan din adamlarını Kongre'ye davet ederek baskı oluşturmayı planlayan Lynch, İslam karşıtı söylemleriyle dikkatleri üzerine çekti.

  • ABD'de Güney Carolina Senato adayı Mark Lynch, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 2020'de ibadete açılmasına karşı Türkiye'ye ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu.
  • Lynch, senatör seçilmesi halinde Ayasofya Hristiyanlara geri verilene kadar Türkiye'den tüm ithalatı yasaklayacak 'Ayasofya'yı Kiliseye Geri Verme Yasası' adlı bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.
  • Lynch, yasayı geçirmek için Hristiyan din adamlarını ABD Kongresi'ne davet edeceğini ve Kongre'ye baskı yapacağını söyledi.
  • Lynch, ABD Senatosu'nda olması durumunda Hıristiyan kiliselerinin İslam tarafından ele geçirilmesine karşı savaşacağını ifade etti.

ABD'de Güney Carolina Senato adayı Mark Lynch, Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan skandal açıklamalara imza attı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 2020 yılında Başkan Erdoğan'ın imzasıyla asli kimliğine kavuşarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu.

Lynch, Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesini hedef alarak, "Lindsey Graham'ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya'nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler'i tehdit etmedi veya Türkiye'ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı.

Mark Lynch, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmesi gerektiğini savundu.

"AYASOFYA'YI KİLİSEYE GERİ VERME YASASI"

Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Lynch, senatör seçilmesi halinde sunacağı yasa tasarısının detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Birleşik Devletler, 2025 yılında Türkiye'den 17 milyar 520 milyon dolar değerinde mal ithal etmiştir. Güney Carolina'nın yeni ABD Senatörü olur olmaz, Ayasofya Hıristiyanlara geri verilene kadar Türkiye'den tüm ithalatı yasaklayacak bir yasa tasarısı sunacağım. Sunacağım yasa tasarısı, "Ayasofya'yı Kiliseye Geri Verme Yasası" olarak adlandırılacak."

Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin zincirlerini kıran imzası

KONGRE'DE İSLAM KARŞITI LOBİ FAALİYETİ

Lynch, planladığı kanun tasarısını yasalaştırmak için Hristiyan din adamlarını ABD Kongresi'ne davet edeceğini belirterek, "Kongre'yi kanunu geçirmeye baskı yapmalarını sağlayacağım ki böylece Türkiye'den tüm ithalat, yıllık 17 milyar dolardan fazla, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne sahipliği verilene kadar yasaklansın" dedi.

İSLAM DÜŞMANLIĞINI AÇIKÇA İTİRAF ETTİ

Ayasofya'nın cami olarak kalmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Lynch, "Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Hıristiyan tarihinin en büyük adaletsizliklerinden biri olmuştur. Katedral Hıristiyanlara aittir ve benim gözetimim altında, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin sahipliğine Hıristiyanlara geri verilecektir" iddiasında bulundu.

Mark Lynch'ın sosyal medya paylaşımı (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

Lynch, ABD Senatosu'na girmesi durumunda İslam karşıtı politikalarını sürdüreceğini ilan ederek, "ABD Senatosu'nda olduğumda, Hıristiyan kiliselerinin İslam tarafından ele geçirilmesine karşı savaşacağım, özellikle Birleşmiş Milletler'de" sözlerini sarf etti.

