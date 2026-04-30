Lynch, ABD Senatosu'nda olması durumunda Hıristiyan kiliselerinin İslam tarafından ele geçirilmesine karşı savaşacağını ifade etti.

Lynch, senatör seçilmesi halinde Ayasofya Hristiyanlara geri verilene kadar Türkiye'den tüm ithalatı yasaklayacak 'Ayasofya'yı Kiliseye Geri Verme Yasası' adlı bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Lynch, Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesini hedef alarak, " Lindsey Graham'ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya'nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler'i tehdit etmedi veya Türkiye'ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı.

"AYASOFYA'YI KİLİSEYE GERİ VERME YASASI"

Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Lynch, senatör seçilmesi halinde sunacağı yasa tasarısının detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Birleşik Devletler, 2025 yılında Türkiye'den 17 milyar 520 milyon dolar değerinde mal ithal etmiştir. Güney Carolina'nın yeni ABD Senatörü olur olmaz, Ayasofya Hıristiyanlara geri verilene kadar Türkiye'den tüm ithalatı yasaklayacak bir yasa tasarısı sunacağım. Sunacağım yasa tasarısı, "Ayasofya'yı Kiliseye Geri Verme Yasası" olarak adlandırılacak."

Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin zincirlerini kıran imzası