ABD'de Güney Carolina Senato adayı Mark Lynch, Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan skandal açıklamalara imza attı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 2020 yılında Başkan Erdoğan'ın imzasıyla asli kimliğine kavuşarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu.
Lynch, Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesini hedef alarak, "Lindsey Graham'ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya'nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler'i tehdit etmedi veya Türkiye'ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı.
"AYASOFYA'YI KİLİSEYE GERİ VERME YASASI"
Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Lynch, senatör seçilmesi halinde sunacağı yasa tasarısının detaylarını şu sözlerle paylaştı:
"Birleşik Devletler, 2025 yılında Türkiye'den 17 milyar 520 milyon dolar değerinde mal ithal etmiştir. Güney Carolina'nın yeni ABD Senatörü olur olmaz, Ayasofya Hıristiyanlara geri verilene kadar Türkiye'den tüm ithalatı yasaklayacak bir yasa tasarısı sunacağım. Sunacağım yasa tasarısı, "Ayasofya'yı Kiliseye Geri Verme Yasası" olarak adlandırılacak."
KONGRE'DE İSLAM KARŞITI LOBİ FAALİYETİ
Lynch, planladığı kanun tasarısını yasalaştırmak için Hristiyan din adamlarını ABD Kongresi'ne davet edeceğini belirterek, "Kongre'yi kanunu geçirmeye baskı yapmalarını sağlayacağım ki böylece Türkiye'den tüm ithalat, yıllık 17 milyar dolardan fazla, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne sahipliği verilene kadar yasaklansın" dedi.
İSLAM DÜŞMANLIĞINI AÇIKÇA İTİRAF ETTİ
Ayasofya'nın cami olarak kalmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Lynch, "Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Hıristiyan tarihinin en büyük adaletsizliklerinden biri olmuştur. Katedral Hıristiyanlara aittir ve benim gözetimim altında, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin sahipliğine Hıristiyanlara geri verilecektir" iddiasında bulundu.
Lynch, ABD Senatosu'na girmesi durumunda İslam karşıtı politikalarını sürdüreceğini ilan ederek, "ABD Senatosu'nda olduğumda, Hıristiyan kiliselerinin İslam tarafından ele geçirilmesine karşı savaşacağım, özellikle Birleşmiş Milletler'de" sözlerini sarf etti.